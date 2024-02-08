Son dakika | 2024 enflasyon tahmini belli oluyor: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Hafize Gaye Erkan’ın yerine geçen Fatih Karahan atanmıştı. Fatih Karahan bugün yeni görevine hızlı bir başalngıç yapıyor. Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor. TCMB'nin yeni başkanı sunumun ardından ilk kez soruları yanıtlayarak, politikası hakkında öngörü oluşmasını sağlayacak.

2024 İÇİN YÜZDE 36 ENFLASYON TAHMİNİ

TCMB, 2023 yılının son Enflasyon Raporu'nda 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 36 olarak gerçekleşeceği, 2025 yılı sonunda ise yüzde 14 seviyesine gerileyeceği ve orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağı tahmininde bulundu.

İŞTE İLK KEZ KAMUOYU ÖNÜNDE KAMERA KARŞISINA GEÇEN FATİH KARAHAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle birlikte dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.

"KALICI FİYAT İSTİKRARINA ULAŞANA KADAR POLİTİKA DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız. Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır. Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

ENFLASYON TAHMİNLER İLE TUTARLI

Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir. 2023'ün son çeyreğinde enflasyon, önceki rapor tahminleri ile tutarlı seyretti. Talep koşulları enflasyonu 1 puan aşağı çekti. Perakende satışların mevcut seviyesinin hala dirençli olduğunu değerlendiriyoruz. Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başlamıştır. Perakende satışların mevcut seviyesinin hala dirençli olduğunu değerlendiriyoruz. Parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız. Son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Otomobil ithalatının artışı da bu dönemde hız kesmiştir

CARİ DENGEDE İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz. Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir.

KİRALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir bileşeni kiralardır. Konut piyasası gelişmeleri öncü göstergeleri olarak yakından takip ediliyor. Büyük kentlerde konut fiyatlarında artış hızı belirgin şekilde yavaşladı. Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir

İLK DEĞERLENDİRMEDE ENFLASYON VE FAİZ MESAJI

Karahan, atamanın ardından ilk değerlendirmesinde, "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.







