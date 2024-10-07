Son dakika | Elektrik ve doğal gaz yıl sonuna dek zamsız! 3 aylık karar alındı; yeni destek modeli de geliyor: Çok tüketene az destek verilecek

Son dakika haberi: Elektrik ve doğal gaz faturaları yıl sonuna dek zamlanmadan gelecek. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Elektrik tüketimi için bir destek modeli geliştiriliyor.

BAKAN BAYRAKTAR: YIL SONUNA KADAR FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMÜYORUZ

Bakan Bayraktar “Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında bu yıl sonuna kadar herhangi fiyat artışı öngörmüyoruz” açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM

Bayraktar'ın bir başka açıklamasına göre elektrikte yeni destek modeli de geliyor. Bu modelde tüketimi yüksek olana az, az olana daha çok destek verilecek.

GÜNLÜK ELEKTRİK ÜRETİM VE TÜKETİM VERİLERİ

AA'nın aktardığına göre Türkiye'de dün günlük bazda 765 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 816 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 890 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 462 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 765 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 816 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile doğal gaz ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 130 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır