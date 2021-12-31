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Son dakika: 31 Aralık gram ve Ons altın fiyatı! Altın fiyatları 1 yılda ne kazandırdı?

31.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip edilirken, 31 Aralık bugün gram ve çeyrek altındaki yükseliş dikkat çekti. Döviz kurundaki hareketlilikle birlikte altın fiyatları da yükseliyor. Doların 13 TL'yi aşarken Euro da 15 TL'nin üzerine çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 31 Aralık gram ve Ons altın fiyatı! Altın fiyatları 1 yılda ne kazandırdı?

Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamıştı. 600 TL'ye kadar düşen altının gram fiyatı bugün yeniden yükselişe geçti. Son dakika bilgisine göre gram altın fiyatı 779 TL'yi gördü. Güncel döviz ve altın fiyatlarını özel sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişe parelel olarak yükselişe geçti. Geçtiğimiz pazartesi 1060 TL ile rekor kıran gram altın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklamasıyla doların sert düşüşüne bağlı olarak 600 TL seviyelerine geriledi.

30 Aralık Perşembe ise gram altın 779 TL’den el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI SON 1 YILDA NE KAZANDIRDI?

Altın 2020 yılındaki ralliyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2021’e son 42 yılın en kötü ilk çeyrek performanslarından biriyle başlamıştı. En son 2018 yılını kayıpla kapatan değerli metal, yıl başından bu yana yüzde 4,24 aşağıda bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, dolar/TL’nin yükselmesiyle hafta başından bu yana yüzde 20’den fazla bir yükseliş kaydetti. Dolar/TL’nin 13’ün üzerine tırmanmasıyla 750 TL’nin üzerine çıkan gram altın, cuma günü 774 TL civarında bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın geçen haftayı yüzde 1’den fazla yükselişle kapattıktan sonra bu haftaya 1.810 dolar civarında başlamıştı. Salı günü 1.820 dolara kadar tırmanan değerli metal, Omikron varyantına dair endişelerin azalmasıyla 1.801 dolar civarına gerilemişti.

Aralık ayında yüzde 2,45 yükseliş kaydeden güvenli liman ons altın, haftayı yüzde 0,44 yükselişle 1.818 dolar civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

NUREDDİN NEBATİ DOLAR VE ALTIN YORUMU

CNN Türk canlı yayınında kurdaki son hareketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Radikal düşüşten sonra salınımlarla kur normale dönecek. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz" yorumunu yaptı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

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