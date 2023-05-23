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Son dakika: 31 Mayıs’ta bitiyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetki kullanacak: Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatılıyor

23.05.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı ve belediyelere olan tüm borçlara yapılandırma fırsatı getirilmişti. Ancak 31 Mayıs’ta sona erecek borç yapılandırma başvuruları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanarak süreyi 1 ay daha uzatılacağı öğrenildi. Buna göre yapılandırmada son tarih 30 Haziran’a çekilecek. Peki, hangi borçlar silinecek? İşte tüm detaylar...

Son dakika: 31 Mayıs’ta bitiyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetki kullanacak: Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatılıyor

Son dakika: Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

3.2 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. 7440 sayılı Kanun ile, 837,3 milyar lirası Maliye’ye, 361 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere yaklaşık toplamda 1 trilyon 300 milyar lira borcun yapılandırılması öngörüldü.

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu. Toplam 178 milyar 300 milyon TL kamu alacağı yapılandırıldı. Vergi dairelerine borcu olan mükellef sayısı ise 14 milyon 156 bin olarak kayıtlara geçti.

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BÜYÜK KISMI TRAFİK PARA CEZALARINDAN

Başvurunun büyük bir kısmı, trafik para cezaları da dahil olmak üzere idari para cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçlarına ilişkin oldu. Araçların bu borçlar nedeniyle yakalanarak haczedilip satılacağı endişesi ve araç muayenelerinde sıkıntı yaşamamak isteyenlerin yapılandırmaya koştuğu ifade ediliyor.

İŞTE MADDE MADDE YAPILANDIRMANIN DETAYLARI

  • 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.
  • Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.
  • Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.
  • Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.
  • Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.
  • Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak.
  • Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek.

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BORCUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

İnternet Vergi Dairesi’ne giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilir ve dilerseniz ödeme yapabilirsiniz. Giriş yapmak için TC Kimlik numaranızı, anne kızlık soyadının birinci ve ikinci harflerini, ayrıca anne-baba veya çocuğun TC kimlik numarasını bilmek yeterli oluyor.

BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

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KREDİ KARTIYLA YAPILANDIRMA ÖDENİR Mİ?

Evet. Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabilecektir. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.

Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1,135; 24 eşit taksit için 1,18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak, bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

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TAKSİT ÖDENMEZSE NE OLUR?

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanun’un ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.


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