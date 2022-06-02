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Son dakika: 3600 ek göstergede çalışmalar tamamlandı! İşte zamlı maaş ve ikramiyeler...

02.06.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek göstergede çalışamalar bitti. Memur ve memur emeklisinin gelirini arttıracak düzenlemenin kimleri kapsayacağı da belli oldu. Dün Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Hazırlanan düzenlemeyle birlikte emekli maaş ve ikramiyelerinin yüzde 21-22 artış olacak. Peki 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak?

Son dakika: 3600 ek göstergede çalışmalar tamamlandı! İşte zamlı maaş ve ikramiyeler...

Son dakika: Milyonların beklediği 3600 ek göstergesiyle ilgili çalılamalar tamamlandı. Çalışmalar neticesinde 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı da belli oldu. 3600 ek gösterge, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Yeni düzenleme Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Ardından kamuoyuna açıklanacak. Çalışmanın kapsamı da nihai açıklama ile netleşecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, düzenlemenin detaylarını TRT Haber'de değerlendirdi.

4 ana meslek grubunun kesinlikle bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyen Zengin, "Kapsam içerisinde, belki kamu görevlilerin tamamına 500-600 gösterge verilmesi söz konusu olabilir. 3600'ün üstünde ve altında olanları da kapsaması söz konusu olabilir" dedi.

Genel MüdürGenel Müdür

"EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYE ARTACAK"

Zengin, 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına etkisinin memur maaşlarına göre daha fazla olacağını söyledi.

"Burada kesin bir bilgi olarak söyleyebiliriz ki, 3000 ek göstergenin 3600'e çıkması durumda maaşların nasıl artacağı zaten belli. 25 yıllık bir kamu çalışanı, yani bu kapsam içerisine giren meslek grubundaki polis, hemşire veya kapsama alınacak birisi, eğer 3600 ek göstergeyse şu an 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. 1156 lira aylık maaşında artış olacak. İkramiyesi ise, 3000 ek göstergede 169 bin lira iken 206 bin lira emekli ikramiyesi almış olacak."

30 yıllık kamu görevlisinin ise 3000 göstergede 5 bin 627 lira maaşının, 6 bin 861 liraya çıkacağını ve maaşının 1234 lira artacağını, emekli ikramiyesinin de 202 bin liradan 247 bin liraya çıkacağını ifade etti.

Emekli ikramiyelerinde yüzde 20-21 artış olacağını söyleyen Zengin, örneklerle açıkladı:

"Örneğin temmuz ayında varsayalım ki yüzde 40 zam geldiği takdirde bizim 1234 lira konuştuğumuz rakamın üzerine 500 lira daha koyduğunuzda 1734 lira olacak. Uygulama eğer Ocak 2023 olacaksa, ki benim tahminim öyle, dolayısıyla ocak ayında alınan zam bu rakama ilave edilecek. O nedenle, 25-30 yıllık kamu görevlisi olarak çalışmış emekliler, şu an aldıkları maaşı yüzde 21-22 ile çarpıp alacağı maaşı hesaplayabilir."

"TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI TÜM KAMU PERSONELİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Memur-Sen'in tazminat yansıtma oranları ile ilgili hükümete sunduğu teklife değinen Zengin, şöyle konuştu:

"Bu ne anlama geliyor, tazminat yansıtma oranları, kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile bu teklifle maaşlarda artış gerçekleşebilir."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge; polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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