FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | 3600 ek göstergede son durum! Emekli aylığı 1.250 TL; emekli ikramiyesi 40 bin lira artacak

Son dakika | 3600 ek göstergede son durum! Emekli aylığı 1.250 TL; emekli ikramiyesi 40 bin lira artacak

04.04.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haber: 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği düzenleme için 3 farklı senaryo masada. Mayıs sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması beklenen düzenleme ile emekli ikramiyesinde artışın 40 bin lirayı geçmesi planlanıyor. Emekli aylıklarında da bin TL'nin üzerinde bir artış olacak.

Son dakika | 3600 ek göstergede son durum! Emekli aylığı 1.250 TL; emekli ikramiyesi 40 bin lira artacak

Son dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesi yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlığın önünde 3 farklı senaryonun olduğu belirtilirken, düzenlemede kamu personelinin statüleri, aldıkları ücret ve emekli ikramiyeleri tablosu dikkate alınıyor. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak gösterge düzenlemesi ile emekli ikramiyesinde artışın 40 bin lirayı geçeceği söyleniyor. Emekli aylıklarında da bin TL'nin üzerinde bir artış olacak.

SON DAKİKA: 3600 EK GÖSTERGE İÇİN GÖZLER 10 MAYIS'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları mayısta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti. Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce temmuz ayında yasalaşması bekleniyor. Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini etkileyecek düzenlemeyle dengeler değişirken, personel rejiminde büyük dönüşüm yaşanacak.

emekli maası

EK GÖSTERGE RAKAMLARI NASIL BELİRLENECEK?

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Bakanlık, ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevi önemi belirleyici olacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

para

İKRAMİYE 40 BİN LİRA ARTACAK

Memurlaremekli olurken derecesi, kademesi, hizmet süresi, ek göstergesi belirleyici oluyor. Ekim 2008 öncesi işe başlayan memurun emekli aylığı hesaplanırken katsayı sistemi dikkate alınıyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmeni öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.

dfasfasf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zincir marketler ikinci kez mercek altındaZincir marketler ikinci kez mercek altında
SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.45 zam netleşti! Nisan'da çift ödeme geliyor! Emekli maaşında fark detayı...SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.45 zam netleşti! Nisan'da çift ödeme geliyor! Emekli maaşında fark detayı...
Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

1.150 TL'ye kadar para desteği! Geri ödeme şartı yok

1.150 TL'ye kadar para desteği! Geri ödeme şartı yok

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Beyaz minili tarzını yine kimse beğenmedi! "Ama oyunculuğu iyi"

Beyaz minili tarzını yine kimse beğenmedi! "Ama oyunculuğu iyi"

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.