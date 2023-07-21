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  4. SON DAKİKA | 6 TL'lik zam sonrası akaryakıtta tabela yine değişti! Motorin 34 liranın üzerine çıktı (21 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları, benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | 6 TL'lik zam sonrası akaryakıtta tabela yine değişti! Motorin 34 liranın üzerine çıktı (21 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları, benzin-mazot fiyatı)

21.07.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzin fiyatı son yapılan 6 liralık ÖTV zammının ardından yine değişti. Akaryakıt fiyatları için indirim ve zam haberleri yakından takip edilirken son dakika zam haberi geldi. Mazot (motorin) fiyatı bugün itibariyle zamlandı. Peki LPG (otogaz), benzin, motorin, mazot fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? İşte 21 Temmuz 2023 Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları…

SON DAKİKA | 6 TL'lik zam sonrası akaryakıtta tabela yine değişti! Motorin 34 liranın üzerine çıktı (21 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları, benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, zam veya indirim gelecek mi? sorularının yanıtı herkes tarafından her gün merak ediliyor. Benzin ve mazot fiyatı geçtiğimiz günlerde 30 liranın çok üzerine yükselerek tarihinin en yüksek fiyatlarını görürken; yeni zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde akaryakıta yeni bir zam daha geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot litre fiyatı…

SON DAKİKA | MOTORİNE 1,55 KURUŞLUK BİR ZAM DAHA

Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere geçtiğimiz günlerde ÖTV oranlarındaki artış nedeniyle dev bir zamma tanık olmuştu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile benzinden alınan ÖTV tutarı 7,52 TL, motorinden alınan tutar ise 7.05 TL oldu. LPG’den (otogaz) alınan litre başı ÖTV tutarı ise 5,77 TL olarak belirlendi. Kararın ardından akaryakıt pompa fiyatları için 6 liralık fiyat artışı tabelaya yansıtılırken, İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 lira, motorinin litresi ise 26 liradan 32 lira seviyelerine yükseldi. Ancak gelen son dakika bilgisine göre akaryakıt fiyatları gece yarısı bir kez daha değişti. Motorin litre fiyatları bu gece yarısından itibaren 1.55 TL zamlandı.

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21 TEMMUZ CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 34,03 TL
Motorin: 33,92 TL
LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA
Benzin: 34,55 TL
Motorin: 34,39 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR
Benzin: 34,56 TL
Motorin: 34,57 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

BENZİN

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