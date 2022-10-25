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SON DAKİKA: 600 bin çalışan bu haberi bekliyordu: Bakan Bilgin duyurdu, sözleşmeli personelde kapsam belli oldu

25.10.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için son dakika açıklamalarında bulundu. Sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı. Yaklaşık 600 bin sözleşmeli çalışana kadro yolu gözüktü. İşte sözleşmeli personelle ilgili son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: 600 bin çalışan bu haberi bekliyordu: Bakan Bilgin duyurdu, sözleşmeli personelde kapsam belli oldu

600 bin sözleşmeli personelin beklediği son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

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'ÇALIŞMAYI ERDOĞAN'A SUNACAĞIZ'

Bakan Bilgin, 'Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunum yapacağız.' ifadelerini kullandı.

SON TOPLANTI SONRASI YASALAŞMA AŞAMASINA GEÇİLECEK

Kamuda çalışan sözleşmelilerin kadro sorununu ortadan kaldıracak düzenlemede sona gelindi. Taslak metin hazırlanırken yapılacak son toplantı sonrası yasalaşma aşamasına geçilecek. Söz konusu yasanın Kasım ayı başında Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Bu noktada özellikle kamuda çok parçalı halde bulunan sözleşmeli sisteminin sadeleştirilmesi ve kadro haklarının verilmesi söz konusu olacak. Belli alanlarda ihtiyaç duyulduğunda yine sözleşmeli sistem işletilecek. Ancak sözleşmeli personel sistemi bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacak.

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Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor.

Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

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Vedat Bilgin kamu sözleşmeli

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