Son dakika: 700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde! Çarşamba günü bir araya gelecekler: 15 bin TL maaş, refah payı ile yüzde 45+15 ek zam ve 2.500 TL sosyal yardım ilavesi…

Son dakika haberi… Emeklilerin en düşük maaşının 7.500 TL’ye, bayram ikramiyelerinin ise 2 bin liraya yükseltilmesine dair yasa Türkiye Bütük Millet Meclis’inden (TBMM) geçerek yasalaştı. Yasa ile birlikte geçici işçilere de kadro imkanı getirildi. Geçici işçilerin çalışma süreleri 11 ay 29 güne çıkartıldı. Uygun şartlar sağlandığında ise geçici işçilere kadro imkanı verilecek. Şimdi ise tüm dikkatler 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde.
SİNEM ERYILMAZ / MYNET
2 yıllık zam oranının belirleneceği sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz ay başlamış ve Türk-İş ile Hak-İş taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmişti. Görüşmelerde ikinci aşamaya ise gelecek hafta Çarşamba günü geçilecek. Bir uzlaşı sağlanması halinde ise gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılacak açıklamaya çevrilecek. Zam oranının ise Ramazan Bayramı öncesinde açıklanması bekleniyor.
2023-2025 dönemini kapsayacak olan sözleşme için Türk-İş ve Hak-İş toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri 15 bin liranın altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerinin 15 bin liraya çekilmesi talep edildi. İşçilerin ücretlerinin 15 bin lira taban ücrete çekilmesinin ardından bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı ilave edilmesi istenerek, ardından birinci 6 ay yüzde 45, sonraki 6 aylık dönemlerde ise enflasyon ve yüzde 5 oranında artış yapılması istenildi.
İki konfederasyon ayrıca taban ücrete ilave olarak 2023’te aylık 2.500 TL, 2024 yılında da 3.500 TL sosyal yardım talebinde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) iletildiği belirtilen ortak talepler arasında yer alan başlıca maddeler şöyle:
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.
İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere yüzde 15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.
İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.
Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere (Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.