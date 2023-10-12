SON DAKİKA | ABD enflasyonu belli oldu! Gram altın fiyatında büyük artışa hazır olun! İslam Memiş ‘2.000 TL’yi bile görebilir’ dedi

Son dakika haberi: Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ‘daha uzun süre daha yüksek’ faiz yaklaşımını değerlendirmeye devam ederken ABD’den kritik bir veri açıklandı. Eylül ayı için merakla beklenen ABD enflasyon verisi belli oldu. ABD'de tüketici enflasyonunda piyasa beklentilerinden aksine düşüş yaşamadı ve bir önceki ayki artış hızını korudu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,7 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,6'ya ineceği yönündeydi. Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde bir artış yaşandı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Çekirdek enflasyonda önceki artış oranı yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,5 artarken, yıllık düşüş hızı yüzde 0,5'e geldi. Gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,7 arttı.

Eylül ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Ağustos ayı TÜFE raporu, benzin maliyetinin artmasıyla 14 ayın en hızlı artışını gösterirken gıda ve yakıt maliyetlerini içermeyen çekirdek enflasyon, yaklaşık iki yılın en yavaş hızında artmıştı.

FED FAİZ ARTTIRMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Ekonomistler yaptıkları değerlendirmesinde yüksek enflasyon rakamlarının, Fed'in faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiği mesajını güçlendirebileceğini dile getirdi. Fed'in 31 Ekim-1 Kasım toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor ancak bazı yatırımcılar bir artış daha olabileceğini düşünüyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI DOLAR VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD enflasyon verisinin açıklanması sonrası gözler dolar/TL kuru ve altın fiyatlarına çevrildi. Dolar kuru verinin açıklanmasının ardından 27.74 liradan işlem görüyor. Ons altın fiyatı şu sıralar 1893 dolar seviyesinde hareket ederken, yurt içinde altının gram fiyatı 1677 liradan satışa sunuluyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda yaşanan şok düşüş yerini jeopolitik gerilimler nedeniyle yükselişe bırakmıştı. Bu ani hareketlilik yatırımcının kafasını karıştırırken, ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu en çok merak edilen konular arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yıl sonu gram altın fiyatı tahmini için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

ALTIN İÇİN RAKAM VE TARİH VERDİ

“Küresel piyasalardaki eğilim devam eder ve fiyat 1600 TL'nin üzerinde kalırsa 1800 TL'ye kadar bir yükseliş görebiliriz” diyerek gram altın tahminini paylaşan uzman isim, “Bu seviye korunursa 2000 TL'ye bile ulaşabiliriz. Piyasa şu anda savaşın potansiyel etkisini hesaba katıyor. Bu baskının devam etmesi için İran faktörünün aktif bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Bu gerçekleşirse, Borsa İstanbul baskı altında kalmaya devam edebilir ve potansiyel olarak 8100 ve 8000 seviyelerini test edebilir” dedi.

Yıl sonu hedeflerinin değişmediğini dile getiren İslam Memiş, dolar ve altının yükselmeye devam edeceğini, Dolar/TL kurunun 29,70 seviyesinde, altının gram fiyatının ise 1.880 TL olabileceğini söyledi.



