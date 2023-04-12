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  4. SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ABD enflasyonu ile rekor kırdı! 22 ay sonra bir ilk: Altın için son eşik... (12 Nisan Çarşamba gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ABD enflasyonu ile rekor kırdı! 22 ay sonra bir ilk: Altın için son eşik... (12 Nisan Çarşamba gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

12.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları üzerinde belirleyici olan ABD Mart ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon yıllık yüzde 5 olarak açıklandı. Veri sonrası piyasalarda yeni rekor geldi. Yatırımcılar bu gelişme ile Kapalıçarşı’da en çok gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte anlık piyasa verileri ve 12 Nisan 2023 Çarşamba güncel, canlı altın grafiği…

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ABD enflasyonu ile rekor kırdı! 22 ay sonra bir ilk: Altın için son eşik... (12 Nisan Çarşamba gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Son dakika haberi... Altın ve para piyasalarında günün verisi ABD’den geldi. ABD Mart ayı enflasyon verisi belli oldu. Açıklanan son veriye göre ülkede TÜFE yıllık bazda yüzde 5 oldu. ABD yıllık çekirdek enflasyon beklentileri paralel olarak hafif bir yükselişle yüzde 5,6 oranında gerçekleşirken, aylık bazda ise yükseliş yüzde yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON 22 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Böylece ABD'de tüketici fiyatlarında yıllık bazda 2022 yılı Haziran ayında gördüğü zirvesinden başlayan düşüş, üst üste 9'uncu ayda taşındı. Yıllık fiyat artış hızı son 22 ayın en düşük seviyesine geldi.

PİYASA BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI

Piyasaların yakından takip ettiği çekirdek enflasyon için Goldman Sachs'ın Mart ayı beklentisi aylık yüzde 0,37, yıllık beklentisi ise yüzde 5,6 olmuştu. JPMorgan'ın ise Mart ayı çekirdek enflasyon için aylık beklentisi yüzde 0,48 olurken, yıllık beklentisi yüzde 5,7 olarak şekillenmişti.

Tüketici fiyatları en son aylık yüzde 0,4 artış gösterirken, yıllık yüzde 6,0 olmuştu.

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FED TUTANAKLARI AÇIKLANACAK

Para piyasalarında yılın devamında Fed'in faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar da güçlü kalmaya devam ederken, bugün açıklanacak Fed tutanakları da yatırımcıların odağında bulunuyor. TSİ ile 21.00’de yayımlanacak tutanaklarda bankanın gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçları aranacak.

ALTIN

ABD ENFLASYONU SONRASI GRAM ALTINDA YENİ REKOR

ABD tarım dışı istihdam verileri Pazartesi günü altın fiyatlamalarına yansımış ve ons altın 1980 dolara geri çekilmişti. Dün Avrupa piyasalarının da açılması ile tekrar 2000 dolar üzerinde seyreden ons altın ABD enflasyon verisi sonrasında 2039 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise yüzde 1’in üzerinde değer kazandı ve rekorunu güncelledi. Altının gram fiyatı 1259 liranın üzerine yükseldi.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.112 liradan, Cumhuriyet altını 8.656 liradan ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.239 liradan alıcı ile buluşuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Altın abd enflasyon

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