Son dakika: AK Parti'den flaş '3600 ek gösterge' ve 'asgari ücrete zam' açıklaması! Tarih belli oldu...

3600 ek gösterge ve asgari ücrete ara zam ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ara zam ile ilgili olarak temmuz ayını işaret etti. İşte son dakika 3600 ek gösterge ve asgari ücrete zam haberinin detayları...

SON DAKİKA | 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: TEMMUZ'A KADAR ÇIKARACAĞIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge düzenlemesini temmuza kadar çıkaracağız" açıklamasını yaptı. Akbaşoğlu, memur ve emeklilerin maaşlarının da 1 Temmuz itibarıyla artacağını söyledi.

Akbaşoğlu "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle de helalleşeceğiz. " ifadesini kullandı.

MAAŞ VE İKRAMİYELER NE KADAR ARTACAK?

3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar hızla devam ediyor. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi. Yaklaşık 5 milyon çalışanın maaşlarında 3600 ek gösterge ile 1300 lirayı aşan artış yaşanması bekleniyor.

EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle 10 Matyıs EYT'liler için de kritik tarih olarak ifade ediliyor.

