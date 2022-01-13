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Son Dakika: Ekonomiye yönelik 4 maddelik kritik yasa teklifi TBMM'de

13.01.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti tarafından ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifi Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Ekonomiye yönelik 4 maddelik kritik yasa teklifi TBMM'de

Son dakika haberi: Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre AK Parti, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. İşte son dakika haberinin detayları...

2023 YILI SONUNA KADAR...

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Akdemir ve AK Parti'li diğer milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, ekonomiye ilişkin düzenlemeler öngörüyor. Buna göre; vergi mükelleflerinin, yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor. Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.

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VERGİ İSTİSNASI

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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