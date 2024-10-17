SON DAKİKA... AK Parti kredi kartlarından savunmaya fon kesintisini teklifini Meclis'e getirmeme kararı aldı!

AK Parti, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna kaynak sağlamak amacıyla Meclise getirdiği 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarındaki katılım payı alınmasının da yer aldığı tartışmalı teklifi tepkilerin ardından ekonomi kurmaylarının teklifi yeniden gözden geçireceği öğrenilmişti.

Salı günü gerçekleştirilen Bütçe Komisyonu toplantısı sonrasında da yasa teklifinin 2025 yılına ertelendiği ifade edilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi sonucu itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Teklifimiz biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız. Bütçemiz görüşüldükten sonra Plan Bütçe Komisyonumuzda gerek itiraz edilen hususlar, gerek diğer kalemlerdeki miktarları tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmeleri tamamlamış olduk” demişti.

TEKLİF TAMAMEN GERİ ÇEKİLDİ

Bugün konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti kaynakları, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.