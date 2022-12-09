Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmayın (9 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri “Motorin ve benzine indirim gelecek mi, ne kadar, kaç TL? sorularını merak ederken flaş bir haber geldi. Benzin ve motorin grubunda dün yapılan indirimin ardından bir indirim daha yapılacağı öğrenildi. Peki 9 Aralık 2022 Cuma, bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim bekleniyor. Dün 1,87 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

PETROLDE YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ

Petrol, ekonomik görünüme ilişkin endişelerin Çin'in katı virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ABD ham petrol kesintisine gölge düşürmesiyle haftalık yaklaşık yüzde 10'luk düşüş kaydetti.

ABD ham petrolü Cuma günü varil başına 72 dolar civarında işlem görüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,10 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,33 TL



