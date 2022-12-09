Son dakika: Akaryakıt alacaklar dikkat! Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmayın (9 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri “Motorin ve benzine indirim gelecek mi, ne kadar, kaç TL? sorularını merak ederken flaş bir haber geldi. Benzin ve motorin grubunda dün yapılan indirimin ardından bir indirim daha yapılacağı öğrenildi. Peki 9 Aralık 2022 Cuma, bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim bekleniyor. Dün 1,87 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Petrol, ekonomik görünüme ilişkin endişelerin Çin'in katı virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ABD ham petrol kesintisine gölge düşürmesiyle haftalık yaklaşık yüzde 10'luk düşüş kaydetti.
ABD ham petrolü Cuma günü varil başına 72 dolar civarında işlem görüyor.
İstanbul
Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,33 TL