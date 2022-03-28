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Son dakika: Akaryakıt fiyatı için umutlu bekleyiş: Petrol yüzde 6 düştü! Benzin ve motorin...

28.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberi geldi. Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırdı ve petrol fiyatlarını aşağı doğru düşürdü. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 113,14 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş "Akaryakıt fiyatına indirim gelecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberi

Son dakika: Akaryakıt fiyatı için umutlu bekleyiş: Petrol yüzde 6 düştü! Benzin ve motorin...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.Brent petrolün 120 dolar sınırını aşması sonrasında akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar gelmeye başlamıştı. Petrol fiyatları Çin'de vakaların artması ve Yemen'de Husilerin üç günlük ateşkes kararı sonrasında yeni haftaya düşüşle başladı.Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 113,14 dolar oldu. Peki brent petroldeki bu düşüş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine indirim gelir mi? sorularını akıllara getirdi.

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PETROL FİYATLARINDA NELER OLUYOR?

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.

OPEC+ grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELEBİLİR

Petrol fiyatlarının 13,5 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına üst üste zam olarak yansımıştı. Brent petrolün varil fiyatının düşüşe geçmesi akaryakıt fiyatlarında indirim ihtimalini güçlendirdi. Ancak EPDK ve EPGİS'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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28 MART BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI

Brent petrolün geçtiğimiz hafta tekrar 130 dolar seviyesini zorlamasıyla birlikte, Türkiye'de son olarak motorin fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol yeni haftanın ilk iş gününde 113 dolar seviyesine inerken, akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
1 liralık ve 1,5 liralık indirim yaparlar ama bindirirken 2. lira 3 lira bindirirler 112 brent in karşılığı 20 lira mazot

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