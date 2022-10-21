Son dakika… Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı! Motorine indirim geliyor... 21 Ekim mazot (motorin) ve benzin fiyatı ne oldu?

Son dakika… Motorin ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca sürücünün takibinde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 5 gün üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için Cumartesi gününden geçerli olmak üzere indirim geleceği öğrenildi. Peki İstanbul'da benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika akaryakıt indirim haberinin detayları…

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine geçtiğimiz hafta gelen 5 zammın ardından 22 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere indirim gelecek. ForeksHaber'in edindiği bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,07 TL indirim bekleniyor.

Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor. Dün 93,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 92,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasalardaki talep ve arz endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

MOTORİNE BU AY 5 ZAM 2 İNDİRİM GELDİ

Motorine bu ay içinde 5 defa zam gelirken iki defa da indirim yapıldı. Ay başında 23,12 TL olan litre fiyatı 28,53 TL’ye kadar çıktı. Benzine bu ay içinde iki kez zam yapılırken henüz indirim gerçekleşmedi. Otogazda ise bu ay içinde tek haneden yeniden çift haneye yükseliş oldu.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Benzin: 20,62 TL

Motorin: 27,42 TL



