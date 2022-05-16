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Son dakika: Akaryakıt fiyatları için yeni zam! Benzin ve LPG fiyatı...

16.05.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri tarafından araştırılan akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarına Brent petrol ve dolar kurundaki yükselişle beraber yeni zam geliyor. Buna göre benzine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye 40 kuruş zam bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayı...

Son dakika: Akaryakıt fiyatları için yeni zam! Benzin ve LPG fiyatı...

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bren petrol ve dolar kurunundaki yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 1,68, LPG'ye ise 40 kuruş zam geleceği kaydedildi. Motorine ise zam yapılmadı.

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Bu hafta gerçekleşecek zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 21,12 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL

ANKARA
Benzin: 21,21 TL
Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR
Benzin: 21,23 TL
Motorin (Mazot): 22,15 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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