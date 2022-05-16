Son dakika: Akaryakıt fiyatları için yeni zam! Benzin ve LPG fiyatı...

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bren petrol ve dolar kurunundaki yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 1,68, LPG'ye ise 40 kuruş zam geleceği kaydedildi. Motorine ise zam yapılmadı.
Bu hafta gerçekleşecek zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.
İSTANBUL
Benzin: 21,12 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL
ANKARA
Benzin: 21,21 TL
Motorin (Mazot): 22,10 TL
İZMİR
Benzin: 21,23 TL
Motorin (Mazot): 22,15 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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