SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Benzinde Mart sonrası bir ilk: Motorin fiyatları ise…

Son dakika: Brent petrol fiyatının bu hafta yüzde 5’ten fazla düşerek 90 dolara gerilemesi sonrasında akaryakıt fiyatları için indirim yapıldı. Geçtiğimiz hafta motorine zam, benzine ise indirim yapılmıştı. Petroldeki yaşanan büyük düşüşün ardından hem motorin grubunda hem de benzin grubunda dev bir indirim yapıldı. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret edildi. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim yapıldı? 3 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…
Petroldeki düşüşe bağlı benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL indirim yapıldı. İstanbul’da ortalama 20,13 TL olan benzinin litresi 18,62 TL’ye indi.
Benzinin litresi Haziran’da 27,50 TL’yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar 5 Mart 2022’de en son 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu.
Motorin fiyatları ise yapılan 2,41 TL’lik indirimle beraber 24,51 TL’ye geriledi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte fiyat Haziran başındaki seviyeye indi.
İSTANBUL
Benzin: 18,62 TL
Motorin: 24,51 TL
LPG: 11,02 TL
ANKARA
Benzin: 18,75 TL
Motorin: 24,62 TL
LPG: 11,34 TL
İZMİR
Benzin: 18,74 TL
Motorin: 24,65 TL
LPG: 11,14TL
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