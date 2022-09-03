SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Benzinde Mart sonrası bir ilk: Motorin fiyatları ise…

Son dakika: Brent petrol fiyatının bu hafta yüzde 5’ten fazla düşerek 90 dolara gerilemesi sonrasında akaryakıt fiyatları için indirim yapıldı. Geçtiğimiz hafta motorine zam, benzine ise indirim yapılmıştı. Petroldeki yaşanan büyük düşüşün ardından hem motorin grubunda hem de benzin grubunda dev bir indirim yapıldı. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret edildi. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim yapıldı? 3 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…

BENZİNE 1,51 TL İNDİRİM

Petroldeki düşüşe bağlı benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL indirim yapıldı. İstanbul’da ortalama 20,13 TL olan benzinin litresi 18,62 TL’ye indi.

Benzinin litresi Haziran’da 27,50 TL’yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar 5 Mart 2022’de en son 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu.

MOTORİN YENİDEN 25 LİRANIN ALTINDA

Motorin fiyatları ise yapılan 2,41 TL’lik indirimle beraber 24,51 TL’ye geriledi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte fiyat Haziran başındaki seviyeye indi.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU? (3 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL

Benzin: 18,62 TL

Motorin: 24,51 TL

LPG: 11,02 TL

ANKARA

Benzin: 18,75 TL

Motorin: 24,62 TL

LPG: 11,34 TL

İZMİR

Benzin: 18,74 TL

Motorin: 24,65 TL

LPG: 11,14TL



