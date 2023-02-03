Son dakika | Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Motorin fiyatlarına iki günde iki indirim

Son dakika indirim haberi: Araç sahipleri motorin ve benzin fiyatlarındaki son duruma bakarak güne başlıyor. Aracına akaryakıt almak isteyenler benzinliğe gitmeden hesaplarını yaparken, zam ve indirim haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Bir gün önce motorin fiyatlarına gelen indirimin ardından tabelalar bugün de değişti. Peki 3 Şubat 2023 benzin motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: MOTORİNE YENİ İNDİRİM GELİYOR

Ocak ayında gelen zamlarla litresi 22,08 TL’den 23,50 TL’ye çıkan motorine dün gelen 1 liralık indirimin ardından bugün de yeni indirim geldi.

Motorinin litresi son gelen indirimle 63 kuruş düştü.

Son indirimle beraber İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ortalama 21.80 liraya geriledi. Fiyat Ankara'da ortalama 22.08 lira, İzmir'de ise 22.17 liraya düştü.

Böylece motorin fiyatı sene başına göre yüzde 1.2 gerilemiş oldu.

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Ocak ayında 1,67 TL zamlanan benzinin litresi 21,14 TL’ye çıktı. Bu hafta içinde benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 21,13 TL'ye satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise 21,80 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21,38 TL

Motorin: 22,08 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,28 TL

Motorin: 22,17 TL



