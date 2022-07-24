Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında son durum! Motorine indirim geliyor...

Son dakika: Petroldeki düşüş gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Yaşanan hareketlilik sonrası motorin litre fiyatı için indirim geleceği öğrenildi. Peki 24 Temmuz Pazar güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte akaryakıt fiyatlarında indirim için son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Petrol fiyatlarında Perşembe günü yaşanan sert düşüşün haftanın son işlem gününde devamı gelmedi. ABD ham petrolü yeni işlem gününde yüzde 1'e varan yükselişle 97 doların üzerine çıktı. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 105 dolar sınırına yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, devam eden jeopolitik riskler ve Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentileri nedeniyle yaşanan küresel arz daralması endişeleri etkili oldu.

PUTİN İLE SELMAN’DAN PETROL GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Biden'ı ağırlayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile petrol piyasasının durumuna ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Dünya petrol piyasasının cari durumu detaylı şekilde değerlendirildi. OPEC+ çerçevesinde daha fazla koordinasyonun önemi vurgulandı. Görüşmede, OPEC+ içinde ye alan ülkelerin global enerji piyasasında denge ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli yükümlülüklerini tutarlı şekilde yerine getirmeye devam etmelerinden duyulan memnuniyet not edildi" denildi.

OPEC+ petrol üretim politikasını değerlendirmek için 3 Ağustos'ta toplanacak.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,69

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

ANKARA LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İZMİR LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

BİR AYDA 6 LİRA GERİLEDİ

Benzin fiyatları son indirim ile birlikte Mayıs ayındaki seviyelerine geri döndü. 11 Haziran tarihinde benzinin litresi 28,50 lira ile rekor seviyeye çıkmıştı. Son yapılan indirimin ardından bir aydan biraz fazla bir zaman diliminde fiyatlar 6 liraya yakın gerilemiş oldu. Haziran ayının son günlerinden bu yana ise benzin fiyatları yaklaşık yüzde 13, motorin fiyatları yüzde 15, LPG fiyatları ise yüzde 12 düşüş yaşadı.



