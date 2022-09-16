Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme... Peş peşe gelen zamların ardından motorinde büyük indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor. Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde büyük indirim bekleniyor. Peki 16 Eylül motorin benzin fiyatı kaç TL? İşte güncel motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları...

SON DAKİKA: MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ederken rakam vermedi. Ancak edinilen bilgiye göre indirimin 2 liranı üzerinde olması bekleniyor

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor.





