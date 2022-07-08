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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İndirimin ardından zam haberi! Benzin ve motorin fiyatları...

08.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol ve dolar kurundaki gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında indirim yapıldı. Öte yandan yine bir zam haberi geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve 8 Temmuz güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İndirimin ardından zam haberi! Benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları için vatandaşların merakla beklediği son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte bugünden geçerli olacak şekilde motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı. Öte yandan bir zam haberi daha geldi. Motorin fiyatlarına 9 Temmuz Cumartesi günü 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 Temmuz Cuma)

Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek.

Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.

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7 AYDA BENZİNE YÜZDE 225, MOTORİNE YÜZDE 264 ZAM


Üst üste gelen zamlar sonrasında asgari ücret ile sadece 3 depo yakıt doldurulabiliyor. 20 Aralık öncesi dolar/TL kuru yüzde 65 değer artışı ile 18 lira seviyelerine yükseldiği dönem brent Petrol fiyatı yüzde 10 düşüş yaşamıştı. O tarihte benzin bir önceki aya göre yüzde 29, mazot ise yüzde 26 zamlandı. 20 Aralık sonrası dolar kurunun 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve brent petrolün bir ay öncesine göre yüzde 6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay öncesine göre yüzde 38, motorin yüzde 40 zamlandı. Bugün ise benzin 27,63 TL, motorin ise 30 TL’den satılıyor. Böylece son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.

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