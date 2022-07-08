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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorinde beklenen indirim geldi... İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

08.07.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde benzine gelecek olan zammın iptal edilmesinin ardından bu gece de motorine indirim geldi. 8 Temmuz itibarıyla geçerli olan fiyatlar sonrası motorinin litresi 25 liranın altına indi. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorinde beklenen indirim geldi... İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Son dakika haberi: Brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatları art arta güncellenmiş ve 3,34 TL indirim yapılmıştı. Daha sonrasında benzin ve LPG'ye de indirim gelirken önceki gün ise benzine yapılması planlanan zam iptal edilmişti. Benzindeki sevindirici habere bir yenisi daha eklendi ve motorin fiyatlarında indirime gidildi.

25 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Brent petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması sonrası motorine 2,10 lira indirim geldi. 8 Temmuz'dan itibaren tabelaya yansıyan tarifeye göre motorin fiyatı İstanbul'da 24,56 lira oldu. Ankara'da 24,68 TL olan motorinin fiyatı İzmir'de ise 27,07 oldu.

rykl

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 24,56 TL
Benzin litre fiyatı 25,17 TL
LPG litre fiyatı 10,69 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 24,68 TL
Benzin litre fiyatı 25,29 TL
LPG litre fiyatı 10,66 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 27,07 TL
Benzin litre fiyatı 25,29 TL
LPG litre fiyatı 10,56 TL

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları
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