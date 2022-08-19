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SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İki günde ikinci zam! (Güncel motorin benzin fiyatları)

19.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik görsteriyor. Önceki iki gün peş peşe motorine yapılacak olan zamların iptal edilmesinin ardından dün fiyatlar yine değişmişti. Dün fiyatlara yansıyan bir indirim bir zam haberi sonrası araç sahiplerine bugün kötü haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İki günde ikinci zam! (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına geçen hafta yapılan indirimlerin ardından dolar/TL kurundaki hareketlilik sonrası zam haberi geldi. Dün motorin fiyatlarına 77 kuruş zam yapılırken benzinde ise 83 kuruş indirime gidilmişti. Dolar kurunun artmasıyla birlikte bir zam haberi de motorin fiyatı için geldi. Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 20 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 07 kuruşluk bir zam bekleniyor.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Dün yapılan zam sonrası ortalama motorin fiyatları; İstanbul'da 24 liraya, Ankara'da 24,11 liraya ve İzmir'de ise 24,12 liraya yükseldi

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BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün benzine yapılan 83 kuruşluk indirim sonrası ortalama fiyatlar; İstanbul'da litre fiyatı 20,33 liraya, Ankara'da 20,45 liraya, İzmir'de 20,44 liraya düştü.

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Petrol Akaryakıt
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