FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zamların ardından indirim haberi! Benzin ve motorin fiyatları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zamların ardından indirim haberi! Benzin ve motorin fiyatları...

02.09.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorin ve benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen zamlar yerini indirime bıraktı. 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 2 Eylül 2022 Cuma benzin, LPG ve motorin fiyatları.

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zamların ardından indirim haberi! Benzin ve motorin fiyatları...

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemişti. Özellikle geçtiğimiz ay peş peşe gelen zamlarla cep yakmaya başlayan benzin ve motorin peş peşe gelen indirimler sonrası bir nebze de olsa vatandaşı rahatlattı.

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta motorine tam iki haftada beş kez zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte motorinin litresi 30 TL'ye dayandı. Motorin zamlarına karşın benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Benzinin litresine 1 lira 4 kuruşluk indirim uygulandı.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

iStock-1384332834

2 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)

İSTANBUL
Benzin: 20.13TL
Motorin: 26.90 TL
LPG: 11,25 TL

ANKARA
Benzin: 20.26 TL
Motorin: 27.01 TL
LPG: 11.37 TL

İZMİR
Benzin: 20.24 TL
Motorin: 27.02 TL
LPG: 11,04TL

AĞUSTOSTA BENZİN FİYATI DÜŞTÜ, MOTORİN ZAMLANDI

iStock-175488232

Ağustos genelinde benzine yüzde 9 civarında indirim gelirken, motorin fiyatı yüzde 9.7 zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu.

İLK 8 AYDA YÜZDE 100'Ü AŞTI

Habertürk'te yer alan habere göre, 2022 genelinde ise ilk 8 ayda benzine yüzde 56, motorine ise yüzde 110,4 zam geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyonda fatura zammı detayıEnflasyonda fatura zammı detayı
Akaryakıta 3'lü indirim yoldaAkaryakıta 3'lü indirim yolda
Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

2 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

2 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.