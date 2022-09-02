Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zamların ardından indirim haberi! Benzin ve motorin fiyatları...

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemişti. Özellikle geçtiğimiz ay peş peşe gelen zamlarla cep yakmaya başlayan benzin ve motorin peş peşe gelen indirimler sonrası bir nebze de olsa vatandaşı rahatlattı.

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta motorine tam iki haftada beş kez zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte motorinin litresi 30 TL'ye dayandı. Motorin zamlarına karşın benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Benzinin litresine 1 lira 4 kuruşluk indirim uygulandı.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

2 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)

İSTANBUL

Benzin: 20.13TL

Motorin: 26.90 TL

LPG: 11,25 TL

ANKARA

Benzin: 20.26 TL

Motorin: 27.01 TL

LPG: 11.37 TL

İZMİR

Benzin: 20.24 TL

Motorin: 27.02 TL

LPG: 11,04TL

AĞUSTOSTA BENZİN FİYATI DÜŞTÜ, MOTORİN ZAMLANDI

Ağustos genelinde benzine yüzde 9 civarında indirim gelirken, motorin fiyatı yüzde 9.7 zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu.

İLK 8 AYDA YÜZDE 100'Ü AŞTI

Habertürk'te yer alan habere göre, 2022 genelinde ise ilk 8 ayda benzine yüzde 56, motorine ise yüzde 110,4 zam geldi.

