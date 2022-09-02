Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zamların ardından indirim haberi! Benzin ve motorin fiyatları...

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemişti. Özellikle geçtiğimiz ay peş peşe gelen zamlarla cep yakmaya başlayan benzin ve motorin peş peşe gelen indirimler sonrası bir nebze de olsa vatandaşı rahatlattı.
Geçtiğimiz hafta motorine tam iki haftada beş kez zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte motorinin litresi 30 TL'ye dayandı. Motorin zamlarına karşın benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Benzinin litresine 1 lira 4 kuruşluk indirim uygulandı.
3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
İSTANBUL
Benzin: 20.13TL
Motorin: 26.90 TL
LPG: 11,25 TL
ANKARA
Benzin: 20.26 TL
Motorin: 27.01 TL
LPG: 11.37 TL
İZMİR
Benzin: 20.24 TL
Motorin: 27.02 TL
LPG: 11,04TL
Ağustos genelinde benzine yüzde 9 civarında indirim gelirken, motorin fiyatı yüzde 9.7 zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu.
Habertürk'te yer alan habere göre, 2022 genelinde ise ilk 8 ayda benzine yüzde 56, motorine ise yüzde 110,4 zam geldi.
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