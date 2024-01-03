SON DAKİKA: Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Hemen bugün tabelalar değişti: Motorin 40, benzin 37, otogaz 20 liraya yaklaştı (3 Ocak 2024 güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika… Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı yüzde 25.6 oldu. Bu da akaryakıttan alınan ÖTV oranını aynı oranda yükseltti. Böylece 1 litre benzin ÖTV tutarı 7,52 liradan 9,82 liraya yükseldi. 1 litre motorin ÖTV tutarı da 7,05 liradan 9,21 liraya yükseldi.

AKARYAKITTA ÖTV ZAMMI TABELAYA YANSIDI

Bu gelişme sonrası bugünden geçerli olmak üzere hem benzin hem motorin (mazot) hem de otogaza (LPG) zam geldiği öğrenildi.

Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, bugünden geçerli olmak üzere benzin grubunda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 2,31 TL, motorin grubunda ise 2,17 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi.

Otogaz grubunda ise bugünden geçerli olmak ve pompa satış fiyatlarına yansayacak şekilde 1,00 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi.

3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,79 TL – 36 -84 TL

Motorin: 39,24 TL – 39,30 TL

LPG (Otogaz): 19,26 TL – 19,71

ANKARA

Benzin: 37,52 TL

Motorin: 39,91 TL

LPG (Otogaz): 19,68 TL

İZMİR

Benzin: 37,66 TL

Motorin: 40,17 TL

LPG (Otogaz): 19,33 TL







