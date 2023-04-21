SON DAKİKA | Akaryakıta bayramlık indirim! Petrol dip yaptı, motorin yeniden benzinden ucuz oldu… (21 Nisan Cuma güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Araç sahipleri Ramazan Bayramı’nın ilk gününde akaryakıt fiyatları için yapılan değişiklik haberi ile güncel benzin-mazot fiyatı araştırmalarını yoğunlaştırdı. Petrol fiyatları gerilemeye devam ederken benzin litre fiyatı ile motorin fiyatları bugün tabelalara indirimli olarak yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…

SON DAKİKA: HEM BENZİNE HEM MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Son olarak 5 Nisan’da 1.12 TL artan benzin fiyatları bugün gelen indirim ile 1.21 TL düştü. 11 Nisan’da 67 kuruş zamlanan mazot fiyatı ise 91 kuruş geriledi.

PETROL FİYATLARI 3 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Petrol son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek ay içi kazancını sıfırladı. Brent petrol bugün 81, ham petrol ise 77 dolar seviyesine kadar düştü.

Çin’de ekonomik büyümenin beklentilerden iyi gelmesi ve üretimin artması petrol için pozitif bir gelişme olsa da ABD cephesindeki durumlar petroldeki iyimserliği frenledi. ABD’de hem ekonomik yavaşlama belirginleşiyor hem de son açıklamalar Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz artışına devam edeceğini gösteriyor. Yüksek enflasyon ve durgun ekonomi görünümü petrol için son derece olumsuz bir tablo olduğu için fiyatlarda düşüş yaşanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 NİSAN 2023 CUMA)

İSTANBUL

Benzin: 21.25 TL

Motorin: 20.17 TL

LPG (Otogaz): 10.32 TL

ANKARA

Benzin: 21.61 TL

Motorin: 20.50 TL

LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR

Benzin: 21.59 TL

Motorin: 20.59 TL

LPG (Otogaz): 10.39 TL



