FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Akaryakıta bayramlık indirim! Petrol dip yaptı, motorin yeniden benzinden ucuz oldu… (21 Nisan Cuma güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Akaryakıta bayramlık indirim! Petrol dip yaptı, motorin yeniden benzinden ucuz oldu… (21 Nisan Cuma güncel benzin-mazot fiyatı)

21.04.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Petrol fiyatlarının son üç haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ile akaryakıt fiyatları için Ramazan Bayramı’nda çifte indirim tabelaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatları bugün itibarıyla değişti. Peki 21 Nisan 2023 Cuma güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları…

SON DAKİKA | Akaryakıta bayramlık indirim! Petrol dip yaptı, motorin yeniden benzinden ucuz oldu… (21 Nisan Cuma güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Araç sahipleri Ramazan Bayramı’nın ilk gününde akaryakıt fiyatları için yapılan değişiklik haberi ile güncel benzin-mazot fiyatı araştırmalarını yoğunlaştırdı. Petrol fiyatları gerilemeye devam ederken benzin litre fiyatı ile motorin fiyatları bugün tabelalara indirimli olarak yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…

iStock-1477874582

SON DAKİKA: HEM BENZİNE HEM MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Son olarak 5 Nisan’da 1.12 TL artan benzin fiyatları bugün gelen indirim ile 1.21 TL düştü. 11 Nisan’da 67 kuruş zamlanan mazot fiyatı ise 91 kuruş geriledi.

PETROL FİYATLARI 3 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Petrol son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek ay içi kazancını sıfırladı. Brent petrol bugün 81, ham petrol ise 77 dolar seviyesine kadar düştü.

iStock-1467341457

Çin’de ekonomik büyümenin beklentilerden iyi gelmesi ve üretimin artması petrol için pozitif bir gelişme olsa da ABD cephesindeki durumlar petroldeki iyimserliği frenledi. ABD’de hem ekonomik yavaşlama belirginleşiyor hem de son açıklamalar Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz artışına devam edeceğini gösteriyor. Yüksek enflasyon ve durgun ekonomi görünümü petrol için son derece olumsuz bir tablo olduğu için fiyatlarda düşüş yaşanıyor.

iStock-1407850324

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 NİSAN 2023 CUMA)

İSTANBUL

  • Benzin: 21.25 TL
  • Motorin: 20.17 TL
  • LPG (Otogaz): 10.32 TL

ANKARA

  • Benzin: 21.61 TL
  • Motorin: 20.50 TL
  • LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR

  • Benzin: 21.59 TL
  • Motorin: 20.59 TL
  • LPG (Otogaz): 10.39 TL

BENZİN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…
3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

"Stoklandılar" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu

"Stoklandılar" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

İşte Diyanet'e göre il il bayram namazı saatleri

İşte Diyanet'e göre il il bayram namazı saatleri

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Anne babaya, akrabaya, arkadaşa ve sevgiliye ayetli, dualı, esprili ve resimli Ramazan Bayramı mesajları!

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Anne babaya, akrabaya, arkadaşa ve sevgiliye ayetli, dualı, esprili ve resimli Ramazan Bayramı mesajları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.