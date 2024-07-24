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  4. Son dakika: Akaryakıta indirim geliyor! Motorin ve benzin 45 liraya yükselmişti: Tarife bu gece değişecek (24 Temmuz Çarşamba benzin-mazot-LPG fiyatı)

Son dakika: Akaryakıta indirim geliyor! Motorin ve benzin 45 liraya yükselmişti: Tarife bu gece değişecek (24 Temmuz Çarşamba benzin-mazot-LPG fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.07.2024 08:23
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Temmuz ayının gelmesiyle ÖTV artışı da dahil edilen akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmaya devam ediyor. ‘Benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?’, ‘Bugün akaryakıta indirim-zam var mı?’ gibi sorular merak edilirken son dakika gelişmesi yaşandı. Dizel araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor… İşte 24 Temmuz 2024 Çarşamba güncel benzin ve mazot litre fiyatı…

Son dakika: Akaryakıta indirim geliyor! Motorin ve benzin 45 liraya yükselmişti: Tarife bu gece değişecek (24 Temmuz Çarşamba benzin-mazot-LPG fiyatı)

Sürücüleri sevindirecek son dakika haberi! Akaryakıt almak için acele etmeyin… ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine yükselen benzin ve motorin fiyatları otomobil sahiplerini zorluyordu. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ile değişen mazot fiyatı ile benzin litre fiyatları güncel rakamlar merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

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AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Bu gece akaryakıta indirim geliyor. 45 TL seviyelerinde satışa sunulan motorin fiyatları için yapılacak indirimin miktarı da belli oldu. Buna göre gelmesi beklenen indirimin yaklaşık 1 TL 59 kuruş civarında olabileceği ifade edildi.

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İŞTE 3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ 24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı: 44,90 TL
LPG litre fiyatı: 23,28 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 44,86 TL
Motorin litre fiyatı: 44,82 TL
LPG litre fiyatı: 22,81 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45,70 TL
Motorin litre fiyatı: 45,65 TL
LPG litre fiyatı: 23,25 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 46,10 TL
Motorin litre fiyatı: 46,11 TL
LPG litre fiyatı: 22,87 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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