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Son dakika | Akaryakıtta yeni zam haberi! Motorinin ardından sırada benzin var: Fiyatlar artacak

21.08.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son yapılan zamla 25 TL'nin üzerine çıkan motorinin ardından bir zam haberi de benzin için geldi. Benzin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları…

Son dakika | Akaryakıtta yeni zam haberi! Motorinin ardından sırada benzin var: Fiyatlar artacak

Son dakika: Geçtiğimiz ay düşüş eğilimine giren akaryakıt fiyatlarında yeni zam haberleri peş peşe geldi. Motorine 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatına da zam geleceği öğrenildi. Peki benzin litre fiyatına ne kadar zam gelecek? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

MOTORİN LİTRE FİYATI 25 TL'Yİ AŞTI

Hafta içinde Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yapılması planlanan iki zam iptal edilmişti. Ancak dolar kurundaki yükseliş fiyata direkt yansıdı ve 77 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi 23,23 TL olan motorinin litresi 24 TL’ye çıktı. Hâlihazırda motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı. Benzin fiyatlarında ise son olarak 83 kuruşluk indirim yapılmıştı.

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin litre fiyatı için pazartesi (yarın) gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 20,33 TL
Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,48 TL
Motorin fiyatı: 25,21 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 20,46 TL
Motorin fiyatı: 25,22 TL

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt
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