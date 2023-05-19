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  4. SON DAKİKA | Akaryakıtta yeni zam! Motorin fiyatları 76 kuruş arttı, yeniden 20 TL'ye yaklaştı (19 Mayıs Cuma benzin ve motorin fiyatları)

SON DAKİKA | Akaryakıtta yeni zam! Motorin fiyatları 76 kuruş arttı, yeniden 20 TL'ye yaklaştı (19 Mayıs Cuma benzin ve motorin fiyatları)

19.05.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haber: Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Mayıs ayı başında yeniden hareketlenen akaryakıt fiyatlarında tabela yine değişti. Akaryakıt fiyatlarına gelen 76 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Peki 19 Mayıs 2023 Cuma benzin-mazot fiyatı ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

SON DAKİKA | Akaryakıtta yeni zam! Motorin fiyatları 76 kuruş arttı, yeniden 20 TL'ye yaklaştı (19 Mayıs Cuma benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika: Brent petrol fiyatlarının Mart ayı sonrası ilk kez 75 doların altına gerilemesi ile akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş, geçtiğimiz günlerde gelen zamlarla sona ermişti. Benzin ve motorinin litre fiyatı yeniden artarken, vatandaşların ‘Bugün benzine motorine indirim zam var mı?' sorusu yanıt buldu. Gelen son bilgilere göre motorin fiyaltarına yeni zam geldi. İşte 19 mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarında son durum ve il il güncel benzin-motorin fiyatları...

SON DAKİKA: MOTORİNE 76 KURUŞLUK ZAM GELDİ

Mayıs ayı başında önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş indirim yapılan motorin, 9 Mayıs'ta ise 66 kuruş yükselmişti. 19 Mayıs'tan itibaren motorin litre fiyatları için bir zam daha geldi. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren 76 kuruş daha arttı.

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Zammın ardından ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 19.34 TL, Ankara’da 19.69 TL ve İzmir’de ise 19.77 TL oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 MAYIS 2023 CUMA)

İSTANBUL
Benzin: 19.81 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.47 TL

ANKARA
Benzin: 20.17 TL
Motorin: 19.69 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR
Benzin: 20.16 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

BENZİN

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