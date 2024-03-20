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  4. Son dakika | Aldatıcı reklamlara ağır fatura! Reklam Kurulu ceza yağdırdı

Son dakika | Aldatıcı reklamlara ağır fatura! Reklam Kurulu ceza yağdırdı

20.03.2024 09:00
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Son dakika haberi: Aldatıcı reklam ve benzeri faaliyetlerin faturası kesildi. Reklam Kurulu'ndan ceza yağdı.

Son dakika | Aldatıcı reklamlara ağır fatura! Reklam Kurulu ceza yağdırdı

Son dakika haberi: Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklam ve faaliyetlere 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası kesti.

Reklam Kurulu 12 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ile haksız ticari uygulamaları inceledi.

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Toplantıda134 dosya gündeme alındı, 119’u mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bu ayki toplantının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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