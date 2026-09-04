SON DAKİKA | Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında soruşturmanın mali ayağına ilişkin yeni bir adım atıldı.

MASAK İNCELEMESİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından gerçekleştirilen mali incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı bazı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

El koyma kararı verilen şirketler şöyle:

Yılmaz Kimya

Yılkim Kimya

Erimer Kimya

Mie Girişimcilik ve Makine

Astra Polimer

İRFAN YILMAZ HAKKINDA 3 AYRI SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında ise “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi.

İrfan Yılmaz'ın adı, soruşturmanın daha önceki aşamasında da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer almıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın; örgütün mali yapısı, para hareketleri, şirket bağlantıları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının tespitine yönelik sürdürüldüğü bildirildi.

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Soruşturmanın önceki operasyonlarında da farklı illerde çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmış, aramalarda yüklü miktarda para, döviz, altın, ziynet eşyası ve çeklere el konulmuştu.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.