Son dakika: Alkol fiyatlarına bir zam daha! Sene başından bu yana beşinci...

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüksek alkollü içeceklere bir zam daha geldiğini duyurdu. Aybaş, bugün itibarıyla bir içki grubuna ait ithal şarap, votka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini açıkladı. Listedeki fiyatların ise yüzde 15 ila 20 oranında arttığı görüldü. Ayrıca bu ay itibarıyla biraya da zam beklenirken, zam oranlarının ise netleşmediği öğrenildi.

SENE BAŞINDAN BERİ BEŞİNCİ ZAM

Alkol fiyatlarına sene başından bu yana 5 kez zam yapıldı. Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

ALKOLE ALIŞTIRMADA ETKİLİ OLDUĞU İÇİN ÖTV DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararda alkolde ÖTV oranları değişikliğine gidildiği duyurulmuştu. Açıklamada, “Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

