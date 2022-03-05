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SON DAKİKA | Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

05.03.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını Rusya'dan karşılayan Avrupa, alternatif enerji kaynağı olarak kömüre yöneliyor. Enerji konusunda alternatif bulamayan Avrupa ülkelerinin, ne olursa olsun Rusya'ya mecbur kalmak istemediği belirtiliyor.

SON DAKİKA | Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa ülkelerinden Moskova'ya karşı tepkiler peş peşe geldi. Pek çok Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı yaptırım kararlarına imza atarken Moskova'yla ilişkisini en aza indirmek istiyor. Doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’tan fazlasını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri, alternatif arayışında çözüm bulamayınca çareyi Yeşil Mutabakat’ı rafa kaldırmakta buldu.

BBC’ye demeç veren AB’nin Yeşil Mutabakat Başkanı Frans Timmermans da gelişmeler doğrultusunda Avrupa hükümetlerinin, Rusya’ya itimat edilemeyeceğini ve Avrupa devletlerinin kömür yakmaya devam edebileceğini açıkladı.

Öte yandan Timmermans’ın endişelerini haklı çıkaracak bir hamle yapan Rusya, Yamal boru hattı üzerinden Avrupa’ya tedarik edilen gaz akışını durdurdu. 2019’da kabul ettiği Yeşil Mütabakat doğrultusunda 2050’ye kadar fosil yakıt tüketimini sıfıra indirme taahhütünde bulunan Avrupa’nın, çıkış yolu olarak yeniden kömüre yönelmesi bekleniyor.

TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM

Timmermans, iklim hedeflerinde sapmaya gitmeden AB hükümetlerinin Rus gazına alternatif olarak kömür yakmaya devam edebileceğini açıkladı. Mutabakata bağlı kalmak istediklerini ancak işlerin bir hafta içinde çok değiştiğini belirten Timmermans, “Bu durumda bir kısıtlama düşünmüyoruz. İşler değişti. Tarih bir hafta önce çok keskin bir dönüş yaptı. Bu tarihi değişimle uzlaşmamız gerekiyor” diyerek anlaşmayı esneteceklerinin sinyalini verdi.

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RUSYA GAZI KESTİ

Rusya’dan da Timmermans’ın endişelerini haklı çıkaracak bir hamle geldi. Reuters Haber Ajansı, Rusya’nın yaptırımlara karşılık olarak Yamal Yarımadası’ndan Avrupa’ya gaz taşıyan boru hattından gaz akışını durduğunu açıkladı. Kıtanın gaz arzının yaklaşık yüzde 15’i Rusya’dan Avrupa’ya uzanan Yamal boru hattından geçiyor. Rus devlet doğal gaz şirketi Gazprom ise iddiaları reddederek, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Rus gazına alternatif arayışında çalışmalar yürüten Uluslararası Enerji Ajansı, (IEA) 10 maddelik bir plan açıkladı. Yeşil Mutabakat’tan taviz verilebileceği belirtilen 10 maddelik planda, Rusya ile herhangi bir yeni gaz sözleşmesi imzalanmaması, bir yıl içinde 30 milyar metreküp doğal gaz sağlayabilecek kaynak bulunması, gaz depolama sisteminin güçlendirilmesi maddeleri öne çıkıyor. Söz konusu programla, AB’nin bir yıl içinde Rus gazına bağımlılığının üçte bir oranında, azaltılabileceği hesaplanıyor.

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PUTİN RİYAD’DAN GÜVENCE İSTEDİ

Yaptırımlar karşısında ekonomisi zayıflayan Rusya’dan petrol alımlarının yüzde 70 düzeyinde düştüğü iddia ediliyordu. Putin ise iddiaları doğrulayacak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya lideri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selam’ı arayarak Riyad’ın piyasaya daha fazla petrol sürmesinden duyduğu endişeyi paylaştı. Kremlin’den yapılan açıklamada, “iki ülkenin petrol piyasalarındaki iş birliğine devam edecekleri teyit edildi” denildi. Yaptırımlar nedeniyle Batı’nın yaşadığı krizi değerlendiren Putin, küresel enerji arzı konularını siyasallaştırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

KÖMÜR TÜKETİMİ ARTACAK

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 1990’dan beri düzenli olarak azalan Avrupa’nın kömür tüketiminin, önümüzdeki günlerde artışa geçceği düşünülüyor. Eurostat’a göre AB, 2020 yılında 144 milyon ton taşkömürü (hane), 246 milyon linyit kömürü (sanayi) olmak üzere toplamda 390 milyon ton kömür tüketti. 2018 yılına kıyasla 2020 yılında taşkömürü tüketimi %35, linyit kömürü (çoğunlukla linyit) tüketimi ise %33 azalmıştı.Avrupa’da en çok kömür tüketen ülkeler ise Avrupa Kömür ve Linyit Birliği ( EURACOAL) ise Avrupa’da elektrik üretiminde kömürün payının yaklaşık yüzde 15 olduğunu söyledi.

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PARİS VE BERLİN SÖZÜNDEN DÖNDÜ

Almanya ve Fransa, Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rus gazına olan bağımlılığı azaltmak için, sıfır emisyon hedefinden “u” dönüşü sinyali verdi. Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazından uzaklaşabilmesi için kömür ve gaz rezervlerine yöneleceklerini ve iki yeni LNG terminalinin kurulması için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ülkeye 2050 yılına kadar toplam 14 nükleer reaktör inşa edileceğini duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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