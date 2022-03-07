Son dakika: Altın fiyatı 2 bin, petrol 130 doları aştı! Piyasalar yeni haftada gözünü zirvede açtı

Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatlarında hareketlilik Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sıcaklığını korurken sert yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması piyasalarda oynaklığı artırmış durumda. Jeopolitik risklerle birlikte altın fiyatları da tırmanışını sürdürüyor. Geçen hafta yüzde 5 yükselen spot altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Uluslarası piyasada altının onsu yüzde 1 primle psikolojik 2 bin dolar seviyesinin üzeri gördü. Ons altın daha sonra 2 bin dolar seviyesinin altına çekilerek sabahın ilk saatlerinde 1994 dolar seviyesine geldi.

GRAM ALTIN

Gram altın ise ons altın fiyatı ve dolar/TL kurundaki artıştan destek bularak Cuma günü 900 liranın üzerine yükselmişti. Haftayı 878 liradan kapatan altının gram fiyatı 7 Mart Pazartesi günü 940 lirayı görmesinin ardından şu sıralar yüzde 2’ye yakın değer artışı ile 912 lira seviyesinde bulunuyor.

DOLAR 14,50’YE YAKLAŞTI

Dolar/TL kuru haftayı 14,24 seviyesinden kapatmasının ardından yeni haftanın başlangıcında 14,40 liraya kadar yükseldi. Kur şu sıralarda 14,25 seviyesinden el değiştiriyor. Euro ise 15,50 seviyelerinden işlem görüyor.

PETROL 130 DOLARI AŞTI

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı.

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 değer kazancıyla 116,7 dolardan tamamlamıştı.

Bu sabah 122,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 9,46 artarak 126,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.

ALTIN VE PETROL FİYATI İÇİN KRİTİK HAFTA

Altın fiyatı ve diğer emtialar için önümüzdeki hafta izlenecek önemli bir veri ise perşembe günü yayınlanması planlanan en son ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) olacak. Phoenix Futures and Options LLC başkanı Kevin Grady bir röportajda petrolün yakında 150 dolara çıkabileceğini, ayrıca enerji nedeniyle enflasyonun çok daha yüksek olacağını belirtiyor.



