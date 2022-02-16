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Son dakika: Altın fiyatları 8 ayın zirvesinden sert düştü... Rusya ve Ukrayna gerilimi ile bu seviyeler görülebilir!

16.02.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları küresel piyasalarda jeopolitik gerilimin azalmasıyla 8 ayın zirvesinden geriledi. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın dünkü sert düşüşün ardından bu sabah yatay bir seyir izliyor. Altının gram fiyatı ise 16 Şubat Çarşamba günü 800 liranın üzerindeki seviyesini koruyor. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Altın fiyatları 8 ayın zirvesinden sert düştü... Rusya ve Ukrayna gerilimi ile bu seviyeler görülebilir!

Son dakika: Rusya-Ukrayna gerginliğinin etkisi ile dün sabah Haziran 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeleri test eden ancak, bazı Rus birliklerinin üslerine dönmeye başladıkları haberleri ile sert düşen ons altın fiyatı, bugün yatay seyir izliyor. Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Savunma Bakanlığının bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini söylemesi üzerine, "Bu iyi bir haber olurdu ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor." dedi.

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar çok konuşulacak bir açıklama yaptı. 2014’teki ülke olmadıklarını ve bütün dünyayı şaşırtacaklarını söyleyen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ‘Hiçbir şey Kremlin’de planlandığı gibi olmayacak ve Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak’ ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN

Şu sıralarda ons altın fiyatı dünkü kapanış civarında 1852 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Analistler, Rusya-Ukrayna gerginliğinde tansiyonun daha da düşmesi halinde güvenli liman olarak altına yönelmiş yatırımcıların satışlarının gelebileceğini ve fiyatın 1831 dolar desteğine doğru geri çekilebileceğini belirtiyorlar. Buranın altında ise 1820 dolar desteği bulunuyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, çarşamba günü 810 TL seviyesinde işlem görüyor.

“ALTIN FİYATI 1.900 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARABİLİR”

Analistlere göre, Rusya-Ukrayna çatışması bu hafta altın fiyatlarını yönlendirecek ve piyasa daha fazla tırmanma durumunda daha fazla kazanç elde etmek istiyor. Commerzbank analisti Daniel Briesemann altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Artış, ABD istihbarat servislerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yakın olduğuna dair bir uyarıya atfedilebilir. Sonuç olarak, altın güvenli liman olarak önemli bir talep gördü. Yatırımcıların güvenliğine olan bu ihtiyaç ETF’lerde de belirgindi. Bloomberg Cuma gününün yaklaşık 6 ton giriş gördüğünü bildirdi. Orada durum gerçekten tırmanırsa, altın fiyatının başlangıçta daha da tırmanması muhtemel” ifadelerini kullandı.

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OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise, jeopolitik gerilimlerin altın piyasasını 1.900 dolara kadar götürebileceğini söyleyerek, “1.880 dolar seviyesi altının kilit direnci olacak. Yükseliş momentumu fiyatları 1.900 dolar seviyesine çıkarabilir” yorumunu yaptı.

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gram altın çeyrek altın
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