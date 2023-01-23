SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın ilk işlem gününde altın alıp satacak olan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik düşüş yönünde devam ediyor. Bugün altının gramı 1.163,73 TL'den alınırken, 1.163,95 TL'den satılıyor....

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.072,93 TL'den alınırken 1.144,52 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 849,30 TL iken satışı ise 849,41 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 651,49 TL'den alınıyor ve 784,83 TL'den satılıyor.

