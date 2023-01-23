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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

23.01.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde merak ediliyor. Altın alıp satacak olan yatırımcılar Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte altın bilezik alım satım fiyatları...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın ilk işlem gününde altın alıp satacak olan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik düşüş yönünde devam ediyor. Bugün altının gramı 1.163,73 TL'den alınırken, 1.163,95 TL'den satılıyor....

ALTIN BİLEZİK

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.072,93 TL'den alınırken 1.144,52 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 849,30 TL iken satışı ise 849,41 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 651,49 TL'den alınıyor ve 784,83 TL'den satılıyor.

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