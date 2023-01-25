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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 25 Ocak Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

25.01.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde altın alıp satacak olan tüm herkes tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda bugün altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Ocak Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 25 Ocak Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın üçüncü işlem gününde altın alıp satacak olan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 25 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bugün altının gramı 1,165,82 TL'den alınırken, 1,928,00 TL'den satılıyor....

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.074,57 TL'den alınırken 1.143,85 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 851,05 TL iken satışı ise 851,21 TL oldu.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 652,51 TL'den alınıyor ve 784,21 TL'den satılıyor.

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