SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 25 Ocak Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın üçüncü işlem gününde altın alıp satacak olan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 25 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bugün altının gramı 1,165,82 TL'den alınırken, 1,928,00 TL'den satılıyor....

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.074,57 TL'den alınırken 1.143,85 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 851,05 TL iken satışı ise 851,21 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 652,51 TL'den alınıyor ve 784,21 TL'den satılıyor.

