Son Dakika Altın Fiyatları... Gram altın tekrar bin TL olur mu? İşte son tahminler... Gözler bugün açıklanacak verilerde!

Son Dakika Altın Fiyatları Haberleri: Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi takvimindeki belirsizlikler ve yatırımcıların küresel piyasalara odaklanmasıyla birlikte gerilemeye başladı. Güne 700 lira seviyelerinde başlayan gram altında düşüş devam ediyor. Peki gram altın bin liranın üstüne çıkar mı? İşte yatırım şirketlerinin son tahminleri...

ONS ALTINDA SON DURUM

Fed toplantısının ardından yaşadığı belirsizliği kaldıran ons altın 1.800 doların üzerinde kapatmıştı. Son bir aydır ilk kez haftayı kazançla kapatan ons altın bu hafta düşüşle başlasa da bugün 1.808,50 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Ons altın bugün 1.805 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın geçen haftayı 950 TL'den kapatarak dolar/TL'deki yükselişi izledi. Hafta başında bin lira seviyesinin üstünü gören gram altın, dolar/TL kurundaki dalgalanmadan etkilenerek 700 TL civarında bulunuyor. Gün çerisinde 700 TL'nin altına düşen gram altın için küresel piyasalardaki hareketlilik takip edilecek.

YATIRIM ŞİRKETLERİNİN ALTIN TAHMİNLERİ

ŞEKER FX:

Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1811 üzerinde tutunması 1818 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1792 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1780 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.

DİNAMİK MENKUL:

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin

üzerinde günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam

edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin

altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1785 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1805 —1785— 1763

Direnç: 1829 — 1854— 1873

Gram Altın, 535,36 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 535,36 seviyesini kırması durumunda ise 509,60 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 535,36 — 509,60 — 485,51

MEKSA YATIRIM:

Tepki yükselişine rağmen yatay hareket korunuyor. İlk destekler 1.800-1.795

seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 1.784 ve 1.760 seviyelerinde. Tepki yükselişinde ilk dirençler 1.808-1.814 seviyelerinde görülüyor. 1.814 daha önemli. Sonraki dirençler 1.840-1.850 ve 1.875 seviyelerinde.





