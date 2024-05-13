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Son dakika: Altın fiyatları için kader günü! Uzman isim ‘Altının enterasan bir hikayesi var...’ diyerek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.05.2024 08:11
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Son dakika haberi… Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların yeni haftada da gündeminde kalmaya devam ediyor. Altın fiyatları yatay seyirde ilerlerken tüm gözler ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranları üzerinde belirleyici olacak Çarşamba günkü ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki fiyatlar düşecek mi yükselecek mi? Doç. Dr. Derya Hekim, ‘Altının enteresan bir hikayesi var’ diyerek, ‘Altın aşağı inmiyor ama yukarı doğru gidecek yolu var” dedi. İşte detaylar…

Son dakika: Altın fiyatları için kader günü! Uzman isim ‘Altının enterasan bir hikayesi var...’ diyerek anlattı

Son dakika: Altın fiyatları için kritik sürece girildi. ABD Merkez Bankası Fed’in ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına dair daha fazla ışık tutabilecek önemli ABD enflasyon verisi bu hafta açıklanıyor. ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin Salı günü açıklanması planlanıyor, ardından tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Çarşamba günü açıklanacak. Reuters anketine göre, medyan tahminler çekirdek tüketici fiyatlarının Mart ayındaki yüzde 0,4'e kıyasla ayda yüzde 0,3 artarak yıllık oranın yüzde 3,6'ya gerileyeceği yönünde.

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FED FAİZLERİNE YOL GÖSTERECEK

Nisan ayı için beklenenden zayıf gelen ABD istihdam raporunun ardından, bu yıl faiz indirimine ilişkin beklentiler arttı. Yatırımcılar Fed’in Eylül ayında gevşeme döngüsüne başlamasını bekliyor. ABD'de enflasyona ilişkin verilerin yıl başından bu yana karışık sinyaller verdiğini hatırlatan analistler, bu sebeple Çarşamba günkü verilerin öneminin daha da öne çıktığını ifade etti.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Ekonomik veriler ve jeopolitik riskleri takip eden altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde 2.355 dolardan işlem görüyor. Yurt içine baktığımızda ise gram altın fiyatı 2.584 lira, çeyrek altın 4.102 TL, Cumhuriyet altını ise 16.713 TL seviyesinden değerleniyor.

KUYUMCU (10)

“ALTININ YUKARI GİDECEK YOLU VAR”

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde merkez bankalarının altın talebi ve jeopolitik risklere değindi. Uzman isim, “Jeopolitik riskler altına yarıyor. Altının şöyle enteresan bir hikayesi var bu sene. Çin altın alımlarını çok hızlandırdı. Çin’in ve diğer gelişmekte olan ülkelerin bu talebi altın fiyatının aşağı inmesini engelleyen yegane faktörlerden biri. Altın aşağı inmiyor ama yukarı doğru gidecek yolu var. Bu da jeopolitik riskler ile dönem dönem yukarı gidişini hızlandırabiliyor” ifadelerini kullandı.

ALTIN


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