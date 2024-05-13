Altın, dolar, borsa... Yeni haftada finans ve ekonomi takvimi yoğun: Emekli ve memur zammında yeni ipucu yolda

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerle geçtiğimiz hafta içi pozitif bir seyir izlenirken gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Yurt içinde ise gelecek haftanın en önemli konu başlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın emekli ve memur zammında yeni ipucu vereceği Mayıs 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi olacak.

FED YETKİLİLERİNDEN PİYASALARA SÖZLÜ YÖNLENDİRME

Geçtiğimiz hafta içi Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bir noktada faiz indirimine gideceğini ancak şimdilik para politikasının "iyi bir yerde" olduğunu belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret ederek, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını vurgulayarak, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ EYLÜL’E KALDI

Makroekonomik veri tarafında ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin devam etmesinin Fed'in bu sene faiz indirimi yapabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini dile getirdi.

Buna göre, para piyasalarındaki Fed’in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 61'le fiyatlanırken, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de enflasyona ilişkin verilerin yıl başından bu yana karışık sinyaller verdiğini hatırlatan analistler, bu sebeple çarşamba günkü verilerin öneminin daha da öne çıktığını ifade etti. Analistler, gelecek hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin Fed'in para politikası üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, Fed yetkililerinin halihazırda temkinli duruşunun piyasaları tedirgin ettiğini bildirdi.

YATIRIMCILAR, SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Fed Başkanı Powell'ın salı günü yapacağı açıklamalara da dikkati çeken analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem para politikasına ilişkin ipucu aranacağını kaydetti.

TAHVİLLER, DOLAR ENDEKSİ, ONS ALTIN, BRENT PETROL…

Söz konusu gelişmelerle hafta içi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyrederken haftayı yüzde 4,51'den tamamladı. Dolar endeksi, hafta içi yüzde 0,2 yükselişle 105,3'e çıktı. Fed'in faiz indirimine eylülde başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle, altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,5 artışla 2 bin 361 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 82,5 dolara geriledi.

NEW YORK BORSASI NEGATİF!

New York Borsası'nda, Fed'in faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik öngörülerin öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlendi. New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 1,14, S&P 500 endeksi yüzde 1,84, Dow Jones endeksi yüzde 2,16 artış kaydetti.

BU HAFTA ABD’DEN GELECEK VERİLER

Bu hafta salı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, çarşamba Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, cuma öncü göstergeler endeksi takip edilecek.

AVRUPA BORSALARINDA YÖN YUKARI

Avrupa borsaları, geçe hafta pozitif seyretti. Analistler, bölgede açıklanan verilerin enflasyonla mücadelede açısından olumlu sinyaller vermeye devam ettiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de sürdüğünü bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ay faiz indirimlerine başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,68, Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,28, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,29 arttı.

BU HAFTA AVRUPA’DA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bu hafta salı Almanya'da TÜFE ve ZEW ekonomik güven endeksi, çarşamba Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi, cuma da TÜFE verileri takip edilecek.

DİKKATLER DOLAR/YEN PARİTESİNDE

Asya'da da pay piyasaları Japonya hariç pozitif seyretti. Japon yenindeki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunmaya devam ederken, yetkililerin sözle yönlendirmeleri de yakından takip edildi. Dolar/yen paritesi haftayı 1,82 artışla 155,76'dan tamamladı. Analistler, iki ülke arasındaki faiz farkının iki ülke para birimi arasındaki dengelemeyi zorlaştırdığını belirtti.

Haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,90, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,64, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

ASYA’DA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Gelecek hafta perşembe Japonya'da büyüme ve sanayi üretimi, cuma Çin'de konut fiyatları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

BORSA İSTANBUL’DA DEĞER KAYBI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 10.38,25 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON RAPORU

Hafta içi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı. Toplantıda konuşan Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını kaydeden Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makro ihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Karahan, swap hariç net rezervlerde iyileşmenin devam ettiğini aktararak, "Son 2 haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİNDE UZUN SÜRE SONRA İLK!

TCMB tarafından açılanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında 761,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 24 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Söz konusu gelişmeler Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde iyileşmenin devam etmesini sağlarken, hafta içi Türkiye'nin CDS'i, Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 baz puana geriledi.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,03 üstünde 32,3441'den tamamladı.

TÜRKİYE’DE BU HAFTA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Gelecek hafta pazartesi ödemeler dengesi ve perakende satışlar, çarşamba bütçe dengesi, perşembe haftalık para ve banka istatistikleri, cuma konut satışları ve memur-emekli zammında ipucu verecek Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.







