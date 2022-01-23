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Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

23.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın ve dolar kuru için haberleri yakından takip eden vatandaşlar, "Gram altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt ararken, günün en önemli haberi Merkez Bankası’ndan gelecek. TCMB yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed'in 25 Ocak'taki yapacağı açıklamalar kilitlenen yatırımcılar altın fiyatlarının ne yönde tepki göstereceğini merak ediyor. Peki 23 Ocak Pazar güncel altın fiyatları nedir? İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Son dakika… Gram altın Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne yönde tepki gösterecek? Altın alım ya da satımı için doğru zaman mı? 23 Ocak Pazar güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorusuna yanıt arayan vatandaşların odağında 25 Ocak'taki Fed’in faiz kararı yer alıyor. Analistler Jerome Powell’ın 26 Ocak’ta yapacağı konuşma sonrası ons altında geri çekilme olacağını ifade ediyor. Ayrıca analistler altın gram fiyatının kritik seviyede olunduğunun altını çizerek yukarı yönlü yükseliş için tahminde bulundular. İşte altın ve para piyasalarındaki son dakika gelişmeleri…

Global borsalarda ve kripto paralarda büyük çöküşler yaşanırken güvenli liman olarak bilinen altın sağlam duruşunu korumaya devam ediyor. 25 Ocak’taki Fed toplantısına dair gelişmeleri yakından takip eden ons altın ise bir süredir dar bant aralığındaki seyrini sürdürüyordu. ABD Merkez Bankası’nın artan enflasyonu bastırmak amacıyla faiz oranlarını yükseltmesinin yaygın olarak beklendiği bir sonraki politika toplantısına baktığı için oldukça kontrollü hareket eden altın fiyatı Cuma günü 1844 doları gördü. Cuma gününü düşüşle sonlandıran ons altın bu hafta başında gördüğü iki ayın en yüksek seviyesinden uzaklaştı ve şu sıralar 1835 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Gram altın ise hafta başında Dolar/TL ’deki yükselişle pazartesi 800 TL’nin üzerine çıktıktan sonra haftanın kalanında inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı açıklamayla politika faizinde değişikliğe gitmediğini duyurmasının ardından dolar kurunda yaşanan geri çekilme gram altına da düşüş getirdi. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi dolar/TL’deki düşüşten dolayı sınırlı yansıtan gram altın haftayı 790 TL’den kapattı.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEDE

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Gram altında 20 Aralık’ta Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin açıklanmasıyla yaşanan büyük gerileme sonrası 800 lira bandında tutunma çabası içine girmişti. Analistler gram altında yatay seyrin devam ettiğini ifade ederken, global piyasalardaki satışlardan etkilenmemesin piyasa düzelince sert yükselebileceği anlamına gelebileceğini ifade etti. Gram altın için 788 - 800 Türk lirası aralığının kritik olduğunu söyleyen analistler bu eşiğin aşılmasıyla 950 TL seviyelerine doğru bir yükselişin başlayabileceğini kaydetti.

FED FAİZLERİ NE ZAMAN ARTTIRACAK?

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Bu hafta yatırımcıların radarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı kararlar olacak. Fed 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarında faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini göstermişti. Fed’in bu sefer faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Yatırımcılar 26 Ocak’ta Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmaya kadar beklemede kalırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten önemli uyarılar geldi.

GRAM ALTIN İÇİN FED BEKLEYİŞİ

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FED açıklamalarının önemine dikkat çeken İslam Memiş ise FED kararı sonrasında gram altının sınırlı bir şekilde yükseliş yaşayacağını kaydetti. Gram altının dolar kurundaki geri çekilme sonucu 785 liraya gerilediğini, ardından dolardaki yükseliş ile 790 liraya yükseldiğini söyledi. FED kararının ardından altının 780-820 lira aralığına yerleşebileceğini öngören altın ve para piyasaları uzmanı, bunun ardından ons altında geri çekilme yaşanması sonucu gramdaki değer artışının sınırlı kalacağını düşünüyor.

ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME OLABİLİR!

Yatırımcıların sepetinde yüzde 25’lik bir gram altın alımı yapabileceğini söyleyen İslam Memiş, yine de bunun için acele edilmemesi gerektiğini dile getidi. Fed toplantısının ardından ons altının aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma yaşayarak 1.790-1.830 dolar aralığında hareket edeceğini de ifade eden İslam Memiş, bu hareketin aşağı yönlü olabileceğini sözlerine ekledi. Ons altının 1.750 dolara kadar geri çekilme yaşayabileceğini tahmin eden uzman, bu sebeple dolarla altın alınmasının kolaylaşacağını ifade ediyor.


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gram altın
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