FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Altın fiyatları ne kadar olacak? Rekor sonrası gözler gram altında... Uzman isim açıkladı: Yeni rekorlar yolda

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar olacak? Rekor sonrası gözler gram altında... Uzman isim açıkladı: Yeni rekorlar yolda

01.12.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları konusunda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü gram altındaki değişime çevrildi. Bu nedenle "Gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları kaç lira?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Gram altın bin 81 lira ile rekor seviyeyi gördü. Şimdi altın fiyatları yükselecek mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yeni rekorlar yolda" dedi. İşte son dakika altın fiyatları haberinin detayları...

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar olacak? Rekor sonrası gözler gram altında... Uzman isim açıkladı: Yeni rekorlar yolda

Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları yükselişte mi? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz açıklamalarının ardından gram altında görülen yeni rekorla hem yatırımcıların hem de vatandaşların gözü altın fiyatlarına çevrildi. "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun yanıtı da merak edilirken vatandaşlar altın konusunda yapılan yorumları takip ediyor. Gram altındaki bin 81 liralık yeni rekorun ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte son dakika altın fiyatları haberinin detayları…

ANLIK VE GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI İÇİN TIKLAYIN...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet'e özel yaptığı altın ve gümüş fiyatları değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKORLAR BEKLİYORUM'

ee

"Kasım ayına yükselişle başlayan altın ve gümüş fiyatları, aralık ayının ilk işlem gününde bu yükselişlerini sürdürdü. Yeni rekorla aralık ayının ilk işlem gününde fiyatlama gerçekleşti. Altının ons fiyatı bin 800 dolar, gümüşün ons fiyatı 22,65 dolar seviyesine kadar yükselirken, altının gram fiyatı Kapalıçarşı piyasasında bin 81 lira, gümüşün gram fiyatı 13,77 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80 fiyatlandığı için gerçekleşmeye başladı. 8 aydır baskı altında kalan altın ve gümüş fiyatları, yeni rekorlarını test edeceğini bekliyorum.

qq

'ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI ZİNCİRLERİNİ YENİ KIRDI'

Gram altın fiyatında bin 90 lira direnç seviyesi, devamında bin 100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Gümüşün gram fiyatında 14 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Altının ons fiyatında bin 830 dolar, gümüşün ons fiyatında 23 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak kısa vade için takip edeceğiz. Ancak elinde altın bulunduran altın yatırımcısı satış için kesinlikle acele etmemeli. Yeni rekorlar bundan sonra başlayacak. Altın ve gümüş fiyatları zincirlerini daha yeni kırdı. Bundan sonra yükselişlerin başlayacağı bir dönem olacağı için altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekorlar yolda. bin 100'lü rakamları konuşacağız, 2023 yılı itibarıyla bin 280, bin 300, bin 450 rakamlarını konuşmaya devam edeceğiz.

ww

'ALTIN FİYATLARI BUNDAN SONRA GERİLEMEZ'

Aralık ayı içerisinde herhangi bir jeopolitik risk olmazsa, Çin'deki olaylar biraz daha farklı boyutlara gitmezse bu 2023 yılındaki hedeflerimiz daha önceye de gelebilir. Altın alacak olan, düğünü olan, parası kenarda hazır olan vatandaşların elini hızlı tutması gerekiyor. Altın fiyatları artık bundan sonra gerilemez. Teknik olarak düzeltmeler zaman zaman yapabilir ama çok da gerilemesi beklenmiyor. Ons altında bin 800 dolarları gördük. Bundan sonra bin 830, bin 860, bin 870 seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğiz. 8 aylık esaretin artık yerini yükselişe bıraktığını söyleyebilirim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!
Beştepe'de sürpriz zirve! Asgari ücret...Beştepe'de sürpriz zirve! Asgari ücret...
Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirimMotorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim
Anahtar Kelimeler:
gram altın ons altın altın fiyatları rekor son dakika altın

En Çok Okunan Haberler

'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

Düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar!

Düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar!

Uydu tamir etmeye gitti, evin kızına aşık olunca olanlar oldu

Uydu tamir etmeye gitti, evin kızına aşık olunca olanlar oldu

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Asgari ücret maratonu başladı! İşte ilk açıklamalar...

Asgari ücret maratonu başladı! İşte ilk açıklamalar...

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.