Son dakika: Altın fiyatları ne kadar olacak? Rekor sonrası gözler gram altında... Uzman isim açıkladı: Yeni rekorlar yolda

Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları yükselişte mi? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz açıklamalarının ardından gram altında görülen yeni rekorla hem yatırımcıların hem de vatandaşların gözü altın fiyatlarına çevrildi. "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun yanıtı da merak edilirken vatandaşlar altın konusunda yapılan yorumları takip ediyor. Gram altındaki bin 81 liralık yeni rekorun ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte son dakika altın fiyatları haberinin detayları…

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet'e özel yaptığı altın ve gümüş fiyatları değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKORLAR BEKLİYORUM'

"Kasım ayına yükselişle başlayan altın ve gümüş fiyatları, aralık ayının ilk işlem gününde bu yükselişlerini sürdürdü. Yeni rekorla aralık ayının ilk işlem gününde fiyatlama gerçekleşti. Altının ons fiyatı bin 800 dolar, gümüşün ons fiyatı 22,65 dolar seviyesine kadar yükselirken, altının gram fiyatı Kapalıçarşı piyasasında bin 81 lira, gümüşün gram fiyatı 13,77 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80 fiyatlandığı için gerçekleşmeye başladı. 8 aydır baskı altında kalan altın ve gümüş fiyatları, yeni rekorlarını test edeceğini bekliyorum.

'ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI ZİNCİRLERİNİ YENİ KIRDI'

Gram altın fiyatında bin 90 lira direnç seviyesi, devamında bin 100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Gümüşün gram fiyatında 14 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Altının ons fiyatında bin 830 dolar, gümüşün ons fiyatında 23 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak kısa vade için takip edeceğiz. Ancak elinde altın bulunduran altın yatırımcısı satış için kesinlikle acele etmemeli. Yeni rekorlar bundan sonra başlayacak. Altın ve gümüş fiyatları zincirlerini daha yeni kırdı. Bundan sonra yükselişlerin başlayacağı bir dönem olacağı için altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekorlar yolda. bin 100'lü rakamları konuşacağız, 2023 yılı itibarıyla bin 280, bin 300, bin 450 rakamlarını konuşmaya devam edeceğiz.

'ALTIN FİYATLARI BUNDAN SONRA GERİLEMEZ'

Aralık ayı içerisinde herhangi bir jeopolitik risk olmazsa, Çin'deki olaylar biraz daha farklı boyutlara gitmezse bu 2023 yılındaki hedeflerimiz daha önceye de gelebilir. Altın alacak olan, düğünü olan, parası kenarda hazır olan vatandaşların elini hızlı tutması gerekiyor. Altın fiyatları artık bundan sonra gerilemez. Teknik olarak düzeltmeler zaman zaman yapabilir ama çok da gerilemesi beklenmiyor. Ons altında bin 800 dolarları gördük. Bundan sonra bin 830, bin 860, bin 870 seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğiz. 8 aylık esaretin artık yerini yükselişe bıraktığını söyleyebilirim."

