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Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…

20.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle Ağustos ayının en düşük seviyelerini test etti. Yurt içinde dolar/TL kurundaki hızlı yükselişe rağmen ons altın fiyatları düşüşünü takip eden gram altın da 1015 liraya kadar geriledi. Altın fiyatlarının hangi yönde seyredeceği yatırımcılar tarafından merak edilirken iki dev bankadan kritik açıklama geldi. Gram altın içinse Piyasa Uzmanı İslam Memiş, 1 Eylül tarihini işaret etti.

Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…

Son dakika: Piyasalar, ABD enflasyon verisindeki gerileme ve Merkez Bankası Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlarla Eylül ayında 75 baz puan olasılığını yeniden fiyatlamaya başladı. Bu gelişmelerle dolar endeksi 108 üzerine çıkarak 15 Temmuz sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Altın fiyatları ise 1.750 dolara gerileyerek Ağustos ayının en düşük seviyesini test etti. Piyasada gözler şimdi ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki hafta Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrildi.

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ENFLASYONU DÜŞÜRME KONUSUNDA HEMFİKİRLER

Son iki toplantıda 75’er baz puanlık faiz artışı yapan Fed, faiz konusunda agresif davranıyor. Fed yetkilileri enflasyonu düşürme konusunda hemfikir, fakat faiz artışının hızında çoğu üye şahin olsa da bazı üyeler verilere göre yavaş ilerlenebileceği görüşünde.

“St. Louis Fed Başkanı Bullard, enflasyonu düşürmek için faiz artışları devam etmeli” derken, San Francisco Fed Başkanı Daly, “50 ya da 75 baz puan verilere göre belirlenmeli” ifadelerini kullanıyor.

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Minneapolis Fed Başkanı Kashkari de, “Enflasyon en büyük sorun ve en kısa zamanda düşürülmeli” derken, Kansas City Fed Başkanı George ise faiz artışının şart olduğunu savunarak, “Ancak oranlar verilere göre değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.

Altının hangi yönde seyredeceği merak edilirken, altın rakamlarının yükselip yükselmeyeceğine dair iki büyük bankadan açıklamalar geldi.

ANZ: ALTIN SAĞLAM DESTEK BULACAK

ANZ Bank ekonomistleri, spot altın fiyatlarının 1.700 dolar seviyesinde bir taban bulmasını bekliyor. Bu bağlamda analistler, “Agresif Fed faiz artırımları ve güçlenen dolar altın fiyatını aşağı çekiyor. Bununla birlikte, yapışkan enflasyona karşı artan faizler nedeniyle artan durgunluk korkularının, bazı güvenli akışlarına yol vermesi mümkün.”

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TDS: JACKSON HOLE, ALTIN İÇİN İŞTAHI KESECEK

TD Securities stratejistleri, Powell’ın faiz indirimleri konusunda piyasa beklentilerini geri çekebileceğini kaydediyor. Bu nedenle stratejistler, sarı metale olan talebin azalacağını değerlendirirken şu yorumu yapıyorlar:

“Piyasalar, eylül ayında 75 baz puanlık bir artışı yüzde 47 oranında ve önceki tutanaklardan yalnızca marjinal bir şekilde daha düşük olan yüzde 3,67’lik bir terminal faiz oranıyla fiyatlıyor. Çünkü tarihli tutanaklar piyasaların sindirmesi için çok az ek bilgi sağladı. Jackson Hole’ün, Fed’in faiz indirimleri konusunda piyasa fiyatlarını geri itmesi için bir platform sağlaması mümkün. Bunun da altına yönelik yatırım iştahını azaltması muhtemel.”

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

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Gram altın ise küresel altın piyasalarındaki düşüşten etkilenerek dün 1015 liraya kadar geriledi. Altının gram fiyatına ilişkin tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “Ağustos ayının sonuna kadar gram altını 1.012 lira ile 1.050 lira aralığında takip etmeye devam edeceğim. Altında ve gümüşte hem gram hem de ons bazında hızlı yükselişler bekliyorum. 1 Eylül itibari ile yükselişi altın ve gümüş tarafında bekliyorum" diye konuştu.


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Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...
Anahtar Kelimeler:
Altın
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