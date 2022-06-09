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Son dakika: Altın fiyatları tüm zamanların zirvesine doğru gidiyor! Bugün ve yarına dikkat!

09.06.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları için 9 Haziran Perşembe gününde oynaklık arttı. Altın gram fiyatı 1025 lirayı aşarak tüm zamanların zirvesine bir adım daha yaklaştı. Ons altın ise faizlerin seyri hakkında yön bulmak için yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerini izleyecek. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararı da piyasaların odağında. Kapalıçarşı'da canlı gram altın fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte canlı ve güncel altın fiyatları...

Son dakika: Altın fiyatları tüm zamanların zirvesine doğru gidiyor! Bugün ve yarına dikkat!

Son dakika: Altın fiyatları yarınki ABD enflasyon verisi ve öncesinde Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) bugün saat 14.45’te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Avrupa Merkez Bankası’nın bu toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak diğer yandan son dönemde AMB yetkililerinden gelen açıklamalar ile varlık alımlarını birkaç hafta içinde sona erdirebileceği ve Temmuz ile Eylül aylarında faiz artırımlarının geleceğine dair güçlü bir sinyal piyasanın takibinde olacak.

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ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Son dakika: Altın fiyatları tüm zamanların zirvesine doğru gidiyor! Bugün ve yarına dikkat!Son dakika: Altın fiyatları tüm zamanların zirvesine doğru gidiyor! Bugün ve yarına dikkat!

Bir diğer önemli veri ise yarın TSİ 15.30 açıklanacak olan ABD enflasyon verisi. 40 yılın zirvesinden gerileyen ABD enflasyonu, 14-15 Haziran'da yapılacak ABD Merkez Bankası Fed toplantısı öncesi önemli olacak. Beklenti ise yıllık manşet enflasyonun yüzde 8,3’ten yüzde 8,2’ye, yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 6,2’den yüzde 5,9’a gerilemesi yönünde oluştu.

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GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNE YAKIN

Bu iki kritik gelişme öncesi altın fiyatları sakinliğini korumaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 1.855 dolar civarında yatay seyrederken gram altında hareketli günler yaşanıyor.

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Uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki bu durgunluğa rağmen dolar/TL kurunun 17 lirayı aşmasıyla gram altın fiyatları zirvesini güncelledi ve dün 1000 liranın üzerine çıktı. Böylece altının gram fiyatı 2022 genelinde yüzde 28 değer kazanmış oldu. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti. Gram altın fiyatı 9 Haziran Perşembe günü itibariyle 1062 liralık zirvesine bir adım daha yaklaştı. Gram altın şu sıralar ise 1025 liradan alıcı ile buluşuyor.


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