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Son dakika: Altın fiyatları yükseldi, düğün sezonu öncesi kuyumcular hareketlendi! Dikkat! Daha da yükselecek

07.03.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki değişimler anlık olarak takip edilirken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatlar altın fiyatları yükselişe geçti. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla evlenecek çiftler şimdiden altın almaya başlarken, yazın başlamasıyla fiyatların daha artması bekleniyor. Kuyumcular ise müşterilerini uyarıyor: "Daha da yükselecek, şimdiden alın!"

Son dakika: Altın fiyatları yükseldi, düğün sezonu öncesi kuyumcular hareketlendi! Dikkat! Daha da yükselecek

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Düğün sezonu öncesi daha çok bilezik, set takımları ve alyans satın alan gelin ve damat adayları; Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte kuyumcuların yolunu şimdiden tutmaya başladı. Fiyatların daha da yükselmesinden endişelenenler, düğün sezonu başlamadan harekete geçti. Kuyumcular ise fiyatların daha da yükseleceğini belirterek altın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirtiyor.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, KUYUMCULAR HAREKETLENDİ

Düğün hazırlığında olan çiftlerin alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda şimdiden hareketlilik başladı. Kocaeli’de de düğün sezonu için hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, kuyumcuların yolunu tutuyor. Gelin ve damat adayları bilezik, set takımları ve alyans alırken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.

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"DÜĞÜN SEZONUNDA CİDDİ HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; altın fiyatlarının yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini ifade eden kuyumcu Sergen Kavartkurt, "Mart ayındayız, özellikle nişan aylarının olduğu dönemdeyiz. Pandemi kısıtlamalarının da kalkmasıyla bu sene düğün sezonunda hareketlilik bekliyoruz. Özellikle düğün sezonunda altına bayağı bir rağbet olacaktır. Gelin ve damatlar, set takımları, alyansları ve bilezikleri tercih ediyor. Ciddi bir hareketlilik bekliyoruz." dedi.

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"ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK"

Kuyumcu Kavartkut, "Fiyatlar şu an yükselişte ve fiyatların biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Tabii ki fiyatların belli bir noktada sabit kalması bizim için daha iyi olacaktır. Genellikle klasik alyanslar tercih ediliyor. Ortalama fiyat olarak bin 500 TL’den başlıyor. 14 ayar pırlantalar tercih ediliyor" dedi.

"GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR"

Düğün takısı olarak gram altının tercih edildiğini söyleyen Kavartkut, "Özellikle mart ayı kuyumculuk sektörünün en hareketli aylarından biridir. Çeyrek altın ve yarım altın fiyatı sebebiyle düğün takısı olarak çok tercih edilmiyor. Düğünler için genelde gram altınlar tercih ediliyor." ifadeleri kullandı.

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DÜĞÜN YAPACAKLAR DİKKAT: ŞİMDİDEN ALIN

Kavartkut, müşterilere uyarıda bulunarak "Düğün yapacak müşterilerimizin imkanları varsa şimdiden altın almaları onlar için daha iyi olacaktır. Çünkü altının uzun vadede biraz daha yukarı doğru tırmanacağı görünüyor. Ukrayna ve Rusya’nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı. Savaş başladıktan sonra biraz yükselmeye başladı" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu
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