Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! Dev bankadan önemli tahmin: 2.300 dolar...

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna gerilimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ABD’nin Rusya’ya yönelik enerji yaptırımlarınnın etkisiyle birlikte ons altın 1.5 yılın zirvesine ulaşmıştı. Altın Ukrayna-Rusya savaşında diplomatik görüşmelerin hızlanmasıyla düşüşünü sürdürdü. Fed’in faiz kararının sürpriz olmaması nedeniyle altın fiyatlarındaki düşüş yerini yükselişe bırakmıştı. Ukrayna savaşına yönelik haber akışı, diğer yandan artan ekonomik riskler ve merkez bankalarının politikaları değerli metal piyasalarında belirsizliği artırıyor.Spot altın yüzde 0,6 değer kaybederek 1932 dolara geriledi. Altın fiyatları bu hafta yüzde 2,8 geriledi. İşte son dakika haberinin detayları...

GRAM ALTIN



Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gram altın fiyatı 950 liranın üzerine yükselmişti

ABD Merkez Bankası (Fed) 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez geçen gün faiz artışı kararı verdi ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Fed’in faiz kararının sürpriz olmaması nedeniyle altın fiyatlarındaki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Ons altın ve dolardaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı da Fed sonrası 898 lirayı gördü. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 917,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 920 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.508 lira, Cumhuriyet altını da 6.131 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.934,7 dolardan işlem görüyor.

CREDİT SUİSSE: 2.300 DOLAR MÜMKÜN

Ancak Credit Suisse’deki stratejistler hala sarı metalin burada 2.285/2.300 dolar bölgesine doğru kırılmasını beklediklerini açıklıyor. Banka, 1.863 doların üzerinde kaldığı sürece altındaki zayıfl amanın geçici olduğunu savunuyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: “Altın, 2.075 dolarlık rekor yüksek seviyeye sınırlandı, ancak bizim öngörümüz bunun geçici bir gerileme olduğu, 55 günlük ortalama 1.863 dolar desteği korundukça yükselişin devam edeceği. Bize göre direnç seviyeleri 2.120 ve 2.167 dolar. Nihayetinde 2.285/2.300 doların test edileceğini tahmin ediyoruz."

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel bazda şahinleşen merkez bankalarına karşın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla artan jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydeden analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.920 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

