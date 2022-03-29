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Son dakika: Altın fiyatlarında 'müzakere' bekleyişi!

29.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları Rusya-Ukrayna arasında Türkiye’de yapılacak barış görüşmelerine odaklandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında hızla yükselişe geçen ons altın ve ondan destek bulan gram altın fiyatı son günlerde kayıplar yaşıyor. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 1920 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 916 liradan alıcı ile buluşuyor. İşte canlı altın fiyatları, anlık, güncel rakamlar ve son dakika gelişmelerinin detayları…

Son dakika: Altın fiyatlarında 'müzakere' bekleyişi!

Son dakika: Altın ve dolar fiyatlarında savaşın etkisi devam ediyor. Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler, Asya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve para politikalarına yönelik endişeler devam etse de dün sert düşen petrol ve metal fiyatları pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesini sağladı.

Dünya genelinde birbiri ardına ortaya çıkan gelişmeler pay, tahvil ve emtia piyasalarında hareketli günlerin yaşanmasına neden olsa da haftanın ilk işlem gününde yatırımcı fiyatlamalarında gerileyen petrol ve metal fiyatları nedeniyle iyimserliğin korunması dikkati çekti. Söz konusu gelişmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalması ile barış umudunun sürmesi etkili oldu. Öte yandan Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin sıfır tolerans politikası izleyerek kapanma tedbirini devreye alması, talebin düşeceği beklentileri ile petrol fiyatlarında savaş nedeniyle oluşan yukarı yönlü baskıyı azalttı.

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ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin gücünü korumasıyla ülke merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadeleye yoğunlaşacağı ve daha agresif bir şekilde para politikalarında sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, bu durum tahvil piyasalarından çıkışları hızlandırdı.

BRENT PETROL FİYATI GERİLİYOR

Tüm bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 8,4 düşüşle 106,7 dolara gerilemesinin ardından bugün 108,2 dolar seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik düşüşle 14,8166'dan kapanmasının ardından bugün 14,8250 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 16,32 seviyelerinden değerleniyor.

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GRAM ALTIN VE ONS ALTIN

Bir süredir 1900-1950 dolar aralığında sıkışan ons altın fiyatı haftaya düşüşle başlayarak 1916 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. Yeni güne 1920 dolardan başlayan ons altın şu sıralar yatay seyrini sürdürüyor. Dün ons altındaki düşüşü takip eden gram altın fiyatı ise 914 liraya kadar geri çekildi. Gram altın bu sabah 916 liradan alıcı ile buluşuyor.

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Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketlerin yatırımcı risk algısının şekillenmesi açısından önemini koruduğunu vurguladı.

Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.


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