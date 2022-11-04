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Son dakika: Altın fiyatlarında son 50 yılın en kötüsü! Yatırımcıları endişelendiren altın tahmini: ‘Henüz en kötüsü görülmemiş olabilir’

04.11.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları tahmini, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Nisan ayından bu yana 7 aydır düşüş eğiliminde olan altın için ‘son 50 yılın en kötüsü’ yorumları yapılıyor. Altın için 2023 yılı tahminleri ise ortalama olarak 1712 dolar olacağı yönünde. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Yatırımcıların en çok merak ettiği soru da cevap bulmuş durumda. Dünya Altın Konseyi, altın fiyatları için henüz dibin görülmemiş olabileceği ifade ediyor.

Son dakika: Altın fiyatlarında son 50 yılın en kötüsü! Yatırımcıları endişelendiren altın tahmini: ‘Henüz en kötüsü görülmemiş olabilir’

Son dakika: Merkez bankalarının sıkı para politikası mesajları, faiz artırımı ve bilanço daraltma gibi hamleleri sebebiyle ons altın 7 aydır art arda düşüşle kapandı. Fed’in şahin bir tutum sergilemeye başladığı nisan ayından beri akıntıya karşı kürek çeken değerli metal son 50 yılın en kötü düşüş trendi içinde. Bundan sonra yönün ne olacağı konusunda yatırımcının kafası karışık. Beklenti Fed’in faiz artışlarının hız kesmesiyle 2023’te fiyatlarda toparlanma olacağı şeklinde. Ancak fiyatların 7 aydır kendine hiç destek bulamamış olması halen dibin görülmediği ve kısa vadede düşüşlerin süreceği şeklinde değerlendiriliyor.

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SAVAŞ SONRASI YÜZDE 20 GERİLEME

Fed, kasım ayı toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak 75 baz puanlık faiz artırımı yaptı. Böylelikle Fed, politika faizini yüzde 3.5–4 aralığına yükseltmiş oldu. Piyasada karara yönelik ilk reaksiyon altında yükseliş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, 75’er faiz artırımların sonuna gelindiğine dair mesajlarını vermesine rağmen, enflasyonu kontrol altına alınması konusundaki istikrarlı faiz artışlarına devam edileceğini vurguladı. Başkanın genel olarak şahin tonun hissedildiği açıklamaları sonrası altın 1.670 dolar seviyesinden 1.622 dolar/ons düzeyine indi. Ons altının fiyatı Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte test ettiği 2.070 seviyesi ardından kabaca yüzde 20’lik bir düşüş sergiledi. Art arda 7 ayı düşüşle kapatan kıymetli madenin hangi yöne gideceği merak ediliyor.

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ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLECEK GELİŞMELER

Kötü bir fiyat performansı izlenen altında 2023 faiz artış temposunda düşüşler, resesyon endişeleri, Rusya–Ukrayna savaşı, yeni jeopolitik risk teması gibi konular takip edilecek. Bunun yanında normalleşme sürecinde büyüme odaklı olası ticaret savaşı konuları da altın fiyatları üzerinde etkili olacak. Analistlere göre bu unsurlar psikolojik olarak ons altının 2023 yılında daha iyi bir performans sergileyerek yüzleri tekrar güldürebilir.

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2023 YILI ALTIN FİYAT TAHMİNİ

Reuters'in yaptığı bir ankete göre, ABD faiz oranlarındaki artışların sona ermesinin külçeye olan ilgiyi canlandırması beklendiği için, altın fiyatları gelecek yıl mevcut seviyelerden yükselerek ons başına ortalama 1.712.50 dolar olacak. 39 analist ve işlemcinin katıldığı anket, altının medyan tahminlerini bu yılın dördüncü çeyreğinde ons başına ortalama 1.660 dolar ve gelecek yılın ilk çeyreğinde 1.658 dolar olarak gerçekleşti.

LBBW Emtia Araştırması Başkanı Frank Schallenberger, "Piyasa, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi bırakacağına ikna olduğunda yön değişikliğine gideceğiz" dedi. Societe Generale analisti Florent Pele, enflasyona göre düzeltilmiş ABD devlet tahvillerinin getirilerinin en azından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar pozitif kalacağını söyledi.

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“HENÜZ DİP GÖRÜLMEMİŞ OLABİLİR”

Ancak Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan analizde şöyle deniyor:
“2019 yılından itibaren yükseliş beklentisini destekleyen 50 aylık üssel hareketli ortalama 1.670 doların son 2 aydır altında aylık kapanış izleniyor. Bu da altında henüz dip yaşanmadığı algısı yaratıyor. Merkez bankaları faiz artırım tonunu tekrar agresifleştirmek zorunda kalırsa 1.405 dolar gündeme gelebilir. Altın yükselişinde artık rahat bir nefes alabiliriz diyebilmemiz için 1.755–1.810 aralığı üzerinde kalıcılık şartı aranmalıdır.” (Dünya Gazetesi)

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